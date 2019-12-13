Компания Samsung продала миллион смартфонов Galaxy Fold с гибким дисплеем

Напомним, смартфон стоимостью около двух тысяч евро был анонсирован в начале этого года, а старт его продаж изначально намечался на апрель, пишет Newsru.com. Однако в конце апреля Samsung пришлось отложить выход Galaxy Fold на рынок на неопределенный срок из-за сообщений нескольких журналистов и блогеров о выходе из строя тестовых образцов смартфона – проблемы с гибким дисплеем возникли в первые же дни после получения гаджетов для обзора.

В июле в Samsung сообщили, что инженеры исправили недостатки в конструкции Galaxy Fold. Так, в компании решили вопрос со специальной защитной пленкой, покрывающей основной гибкий дисплей смартфона – теперь ее края скрыты под рамками экрана, что не позволяет снять эту пленку по ошибке (ее совершили несколько журналистов и блогеров, после чего их смартфоны сломались). Кроме того, специалисты усилили механизм складывания устройства и изменили его, чтобы частицы пыли и мелкий мусор не могли попасть под гибкий дисплей. Тогда же стало известно, что продажи Galaxy Fold 6 сентября.

Galaxy Fold имеет внешний дисплей диагональю 4,6 дюйма и разрешением 1960*840 пикселей. На задней поверхности расположена тройная основная камера с модулями разрешением 16, 12 и 12 Мп. 10-Мп фронтальная камера расположена над внешним экраном. При раскладывании Galaxy Fold превращается в планшет с 7,3-дюймовым гибким дисплеем, выполненным по технологии Infinity Flex Display. В правом верхнем углу над этим дисплеем расположены еще две камеры с разрешением 10 и 8 Мп.

В конце октября Samsung показала прототип гибкого смартфона-раскладушки, а в ноябре компания Motorola представила аппарат RAZR, выполненный в таком же форм-факторе.