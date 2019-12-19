Фото: архитекторы строят пряничные домики

«Сложнее всего было сделать прозрачные стены из леденцов, чтобы они были конструктивно прочными и могли поддерживать крышу в течение всей выставки, — рассказывает координатор по развитию компании Eckersley O’Callaghan Айлиш Хендри. — Непросто было изготовить и сложные украшения из глазури в таком маленьком масштабе».

Айлиш с коллегами был в числе ста с лишним архитекторов, участвовавших в фестивале Gingerbread City, где профессионалы строят городские домики и кварталы из пряничного теста. Это мероприятие ежегодно проводится Лондонским музеем архитектуры, чтобы поднять интерес к архитектуре и городскому планированию.

Этот необычный сладкий город будут показывать в Лондонском музее архитектуры до 5 января 2020 года.