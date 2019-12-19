Фото: архитекторы строят пряничные домики

Проектно-архитектурная компания Eckersley O’Callaghan, строившая стеклянный театр Стива Джобса для калифорнийской штаб-квартиры Apple, вдохновилась наступающим Рождеством и в рамках лондонского фестиваля Gingerbread City 2019 создала мини-версию проекта, над которым работала вместе с Foster + Partners — из пряного печенья, леденцов и глазури.
«Сложнее всего было сделать прозрачные стены из леденцов, чтобы они были конструктивно прочными и могли поддерживать крышу в течение всей выставки, — рассказывает координатор по развитию компании Eckersley O’Callaghan Айлиш Хендри. — Непросто было изготовить и сложные украшения из глазури в таком маленьком масштабе».
Айлиш с коллегами был в числе ста с лишним архитекторов, участвовавших в фестивале Gingerbread City, где профессионалы строят городские домики и кварталы из пряничного теста. Это мероприятие ежегодно проводится Лондонским музеем архитектуры, чтобы поднять интерес к архитектуре и городскому планированию.
Этот необычный сладкий город будут показывать в Лондонском музее архитектуры до 5 января 2020 года.
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