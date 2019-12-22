Эстонский журналист сообщил о скорой отставке Марта Хельме с поста главы МВД

По словам Карнау, которые он произнес в воскресенье, 22 декабря, в эфире Raadio 2, цена того, что правительство не развалилось из-за очередных высказываний Хельме, заключается в том, что лидер EKRE вскоре покинет пост министра внутренних дел и вернется в Рийгикогу, передает rus.err.ee.