Вс, 22.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим
  • Rus.Postimees.ee
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  • Эстонский журналист сообщил о скорой отставке Марта Хельме с поста главы МВД

Эстонский журналист сообщил о скорой отставке Марта Хельме с поста главы МВД

Март Хельме.

ФОТО: Tairo Lutter

Министр внутренних дел Март Хельме (EKRE), которого партнеры по коалиции подвергли критике за оскорбления в адрес премьер-министра Финляндии, в скором времени покинет правительство, заявил главный редактор газеты Lääne Elu Андрус Карнау.

По словам Карнау, которые он произнес в воскресенье, 22 декабря, в эфире Raadio 2, цена того, что правительство не развалилось из-за очередных высказываний Хельме, заключается в том, что лидер EKRE вскоре покинет пост министра внутренних дел и вернется в Рийгикогу, передает rus.err.ee.

В конце прошлой неделе министр внутренних дел Эстонии резко высказался в адрес нового правительства Финляндии и сравнил премьер-министра Санну Марин с продавщицей.

Во вторник, 17 декабря, парламентская оппозиция предприняла очередную попытку отправить Марта Хельме в отставку, но вотум недоверия провалился.

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