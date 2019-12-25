Ср, 25.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим
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  • В этом году сотни людей отказались от российского гражданства в пользу эстонского

В этом году сотни людей отказались от российского гражданства в пользу эстонского

Эстонский паспорт. Иллюстративное фото.

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

В этом году правительство предоставило гражданство Эстонии 732 лицам, более половины из которых – 459 человека – были лицами с неопределенным гражданством, а 221 человек - гражданами России, сообщила в среду пресс-служба МВД.

В этом году гражданство Эстонии получили также 23 бывших гражданина Украины, пятеро граждан Турции, пятеро граждан Грузии, четверо граждан Белоруссии и двое бывших граждан Пакистана.

Кроме того, гражданами Эстонии также стали по одному бывшему гражданину Афганистана, Армении, Израиля, Индии, Италии, Литвы, Латвии, Нигерии, Северной Македонии, Сербии, Финляндии и Таджикистана.

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