В этом году сотни людей отказались от российского гражданства в пользу эстонского

В этом году правительство предоставило гражданство Эстонии 732 лицам, более половины из которых – 459 человека – были лицами с неопределенным гражданством, а 221 человек - гражданами России, сообщила в среду пресс-служба МВД.
В этом году гражданство Эстонии получили также 23 бывших гражданина Украины, пятеро граждан Турции, пятеро граждан Грузии, четверо граждан Белоруссии и двое бывших граждан Пакистана.
Кроме того, гражданами Эстонии также стали по одному бывшему гражданину Афганистана, Армении, Израиля, Индии, Италии, Литвы, Латвии, Нигерии, Северной Македонии, Сербии, Финляндии и Таджикистана.