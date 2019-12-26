Чт, 26.12.2019
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Тяжелое ДТП возле остановки: четверо пострадавших до сих пор в больнице
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В среду в половину шестого вечера в Йыгевамаа в деревне Выдувере недалеко от остановки «Мутсо» столкнулись автомобили Ford Focus и Seat Cordoba. В результате ДТП пострадали пять человек: находившаяся за рулем Ford 38-летняя женщина, управлявшая Seat 45-летняя женщина, а также пассажиры Seat – 45-летний мужчина и дети восьми и десяти лет.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марианне Убалехт сказала сегодня Tartu Postimees, что сидевшую за рулем Ford женщину доставили на проверку здоровья в больницу, а после ей разрешили пойти домой.

Из находившихся в автомобиле Seat один на стационарном лечении и другие находятся в больнице под наблюдением. Убалехт отметила, что их состояние не опасно для жизни.

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