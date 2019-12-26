Тяжелое ДТП возле остановки: четверо пострадавших до сих пор в больнице

В среду в половину шестого вечера в Йыгевамаа в деревне Выдувере недалеко от остановки «Мутсо» столкнулись автомобили Ford Focus и Seat Cordoba. В результате ДТП пострадали пять человек: находившаяся за рулем Ford 38-летняя женщина, управлявшая Seat 45-летняя женщина, а также пассажиры Seat – 45-летний мужчина и дети восьми и десяти лет.