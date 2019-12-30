Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В ходе разговора глава государства, в частности, поблагодарил лидера США за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России.
Лидеры двух стран условились продолжить двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.
В Кремле также сообщили, что Путин и Трамп «обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес», не уточнив, о чем конкретно шла речь в разговоре.
Позже ФСБ сообщила о том, что благодаря информации, полученной от американской стороны, удалось задержать двух граждан России, которые готовили теракт в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.
О том, что США предоставили Россию информацию о конкретных людях, готовивших теракты на территории страны, в середине октября рассказывал глава ФСБ Александр Бортников. Он не уточнил, когда именно произошла передача сведений, однако отметил, что Москва и Вашингтон не прекращали контакты на антитеррористическом направлении.
В качестве примера глава ФСБ назвал предупреждение от американских спецслужб о подготовке теракта в Казанском соборе Санкт-Петербурга в 2017 году. Россия, в свою очередь, помогала американцам в расследовании теракта во время Бостонского марафона.
В декабре 2017 года Путин благодарил Трампа за информацию о планах боевиков напасть на Казанский собор. Тогда российским спецслужбам удалось своевременно задержать группу боевиков «Исламского государства». При преступниках были обнаружены взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.