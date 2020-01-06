В Брюсселе созывается экстренное совещание по иранскому кризису

Встреча министров иностранных дел в бельгийской столице начнется 10 января в 14 часов (в 15 по эстонскому времени).

ЕС ищет возможные пути ослабления напряженности в отношениях между своим союзником в США и Ираном после убийства генерала Касема Сулеймани, командира спецподразделения «эль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции, в пятницу во время атаки американских беспилотников.

В Иране и Ираке в настоящее время находятся 12 гражданин Эстонии

По данным МИД, в Иране и Ираке в настоящее время находятся в общей сложности 12 гражданин Эстонии.

Насколько известно МИД, в настоящее время в Иране временно находятся три гражданина Эстонии, а по данным регистра народонаселения, в этой стране проживает один гражданин Эстонии. В Ираке согласно регистру народонаселения проживают шесть граждан Эстонии.

Кроме того, один человек уведомил МИД по электронной почте, что находится в Иране, а другой – что находится в Ираке.

В свете обострения напряженности после ракетного обстрела США Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Ирак и Афганистан и без крайней необходимости воздержаться от поездки в Иран.

МИД также рекомендует не ездить в районы, граничащие с Афганистаном, Сирией, Пакистаном и Ираком. Относительно других стран региона рекомендации МИД о поездках остаются прежними, но по мере роста напряженности необходимо быть готовым к изменению оценки угроз.