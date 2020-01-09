Два североафриканца задержаны при попытке незаконно проникнуть в Эстонию из Псковской области

Так, пограничникам поступила информация о том, что на окраине города Печоры находится иностранец, который пытается узнать у местного населения, как скрытно и незаметно для стражей границы попасть на территорию сопредельного государства. Об этом сообщила пресс-служба областного погрануправления.

В кратчайшие сроки мужчину задержали. Им оказался 33-летний житель одной из стран Северной Африки. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела за покушение на незаконное пересечение государственной границы.