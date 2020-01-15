Ср, 15.01.2020
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Видео ⟩ Путин выступил перед Федеральным собранием, призвав изменить Конституцию

Владимир Путин.

ФОТО: MIKHAIL KLIMENTYEV/AP

Президент РФ Владимир Путин выступил с очередным посланием Федеральному собранию. Обращение к двум палатам парламента стало для него 16-м, традиционно речь президента была посвящена положению дел в стране и основным направлениям внутренней и внешней политики.

Форма послания и его содержание практически полностью определяются главой государства, они не регламентируются какими-либо правовыми актами.  

Время выступления президента также не регламентировано. Самым кратким было послание Путина в 2000 году, когда президент выступал перед Федеральным собранием менее часа.

Самым продолжительным же стало послание 2018 года — оно продолжалось почти два часа.

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