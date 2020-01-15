Видео ⟩ Путин выступил перед Федеральным собранием, призвав изменить Конституцию

Президент РФ Владимир Путин выступил с очередным посланием Федеральному собранию. Обращение к двум палатам парламента стало для него 16-м, традиционно речь президента была посвящена положению дел в стране и основным направлениям внутренней и внешней политики.
Форма послания и его содержание практически полностью определяются главой государства, они не регламентируются какими-либо правовыми актами.
Время выступления президента также не регламентировано. Самым кратким было послание Путина в 2000 году, когда президент выступал перед Федеральным собранием менее часа.
Самым продолжительным же стало послание 2018 года — оно продолжалось почти два часа.