Полиция нашла пропавшего 25-летнего мужчину

Полицейские Пыхьяской префектуры нашли Ханса сегодня вечером в районе Аэгвийду. С ним все в порядке. "Для того, чтобы найти человека, полицейские проанализировали много информации и поступившие сообщения и в большом объеме просмотрели записи камер видеонаблюдения. Благодарим всех людей, которые передали полиции свои наблюдения", – сказал руководитель службы превенции и ведения производства по делам Раквереского отделения полиции Йоэль Алла.