Чт, 16.01.2020
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  • Полиция нашла пропавшего 25-летнего мужчину

Полиция нашла пропавшего 25-летнего мужчину

Ханс.

ФОТО: Politsei

Полиция просила помощи в поисках 25-летнего Ханса, который 13 января ушел из своего временного места жительства в Тапа. К вечеру 16 января он был найден. 

Полицейские Пыхьяской префектуры нашли Ханса сегодня вечером в районе Аэгвийду. С ним все в порядке. "Для того, чтобы найти человека, полицейские проанализировали много информации и поступившие сообщения и в большом объеме просмотрели записи камер видеонаблюдения. Благодарим всех людей, которые передали полиции свои наблюдения", – сказал руководитель службы превенции и ведения производства по делам Раквереского отделения полиции Йоэль Алла.

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