В Таллиннском аэропорту пока не будут вводить меры безопасности в связи с новым вирусом

Хотя крупнейшие аэропорты мира уже ввели медицинские проверки пассажиров, чтобы препятствовать распространению нового вида короновируса из Китая, от которого скончались как минимум два человека, в Таллиннском аэропорту пока специальных мер безопасности вводить не планируют, но поддерживают связь с Департаментом здоровья, сообщает портал Rus.ERR.