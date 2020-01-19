В Таллиннском аэропорту пока не будут вводить меры безопасности в связи с новым вирусом

Хотя крупнейшие аэропорты мира уже ввели медицинские проверки пассажиров, чтобы препятствовать распространению нового вида короновируса из Китая, от которого скончались как минимум два человека, в Таллиннском аэропорту пока специальных мер безопасности вводить не планируют, но поддерживают связь с Департаментом здоровья, сообщает портал Rus.ERR.
Крупнейшие аэропорты мира ввели меры безопасности, надеясь вовремя обнаружить инфицированных путешественников: так, в Таиланде в ближайшие дни ждут около миллиона китайских туристов.
Помимо Таиланда, рейсы из китайского Уханя проверяют медики в Гонконге, Сингапуре, крупных американских городах. В Евросоюзе прямое авиасообщение с Уханем поддерживают аэропорты Рима, Парижа и Лондона. Там, а также в Петербурге, проводится контроль пассажиров с помощью термометрии.
При этом до сих пор достоверно не известно, откуда взялся этот вирус и каким образом он распространяется.