Кадри Симсон не согласна с Яной Тоом, что Ида-Вирумаа может грозить социальная катастрофа

Член Европейской комиссии по вопросам энергетики Кадри Симсон не согласилась с оценкой евродепутата Яны Тоом, по мнению которой курс на климатическую нейтральность может привести к социальной катастрофе в Ида-Вирумаа.
По словам Симсон, ей сложно сказать, почему Тоом прогнозирует такой сценарий, передает Rus.ERR.
«Сегодня мы видим, что производство электроэнергии в Ида-Вирумаа не зависит от того, выполняем ли мы образцово какие-то требования или нет. Просто чисто из рыночной конкуренции возникают часы, в которые сланцевое электричество не [может] бороться с более чистыми источниками энергии», - сказала еврокомиссар во вторник вечером в телепередаче Esimene Stuudio .
Ранее ведущий напомнил Кадри Симсон слова ее соратницы по Центристской партии Яны Тоом, которая заявила в телепередаче Välisilm, что при образцовом выполнении всех требований «Зеленого курса» Евросоюза северо-восток Эстонии может ждать социальная катастрофа.