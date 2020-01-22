Кадри Симсон не согласна с Яной Тоом, что Ида-Вирумаа может грозить социальная катастрофа

«Сегодня мы видим, что производство электроэнергии в Ида-Вирумаа не зависит от того, выполняем ли мы образцово какие-то требования или нет. Просто чисто из рыночной конкуренции возникают часы, в которые сланцевое электричество не [может] бороться с более чистыми источниками энергии», - сказала еврокомиссар во вторник вечером в телепередаче Esimene Stuudio .