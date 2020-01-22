Ср, 22.01.2020
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  • Кадри Симсон не согласна с Яной Тоом, что Ида-Вирумаа может грозить социальная катастрофа

Кадри Симсон не согласна с Яной Тоом, что Ида-Вирумаа может грозить социальная катастрофа

Кадри Симсон и Яна Тоом.

ФОТО: Liis Treimann

Член Европейской комиссии по вопросам энергетики Кадри Симсон не согласилась с оценкой евродепутата Яны Тоом, по мнению которой курс на климатическую нейтральность может привести к социальной катастрофе в Ида-Вирумаа.

По словам Симсон, ей сложно сказать, почему Тоом прогнозирует такой сценарий, передает Rus.ERR.

«Сегодня мы видим, что производство электроэнергии в Ида-Вирумаа не зависит от того, выполняем ли мы образцово какие-то требования или нет. Просто чисто из рыночной конкуренции возникают часы, в которые сланцевое электричество не [может] бороться с более чистыми источниками энергии», - сказала еврокомиссар во вторник вечером в телепередаче Esimene Stuudio .

Ранее ведущий напомнил Кадри Симсон слова ее соратницы по Центристской партии Яны Тоом, которая заявила в телепередаче Välisilm, что при образцовом выполнении всех требований «Зеленого курса» Евросоюза северо-восток Эстонии может ждать социальная катастрофа.

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