Гонконг. ФОТО: Achmad Ibrahim/AP

Коронавирус, от которого в Китае скончались уже более 130 человек, теперь разлучает семьи, оказавшиеся в эпицентре вспышки. Джефф Сиддл, разработчик программного обеспечения из Великобритании, вынужден оставить жену в Китае, чтобы отвезти домой девятилетнюю дочь.

Иностранцы в Хубее

Жена Сиддла Синди - китаянка, и они всей семьей поехали в провинцию Хубей, чтобы отпраздновать китайский Новый год с родственниками. В этом регионе зарегистрировано более 3,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Именно там находится город Ухань, ставший эпицентром заболевания.

В провинции Хубей живут, работают и учатся десятки тысяч иностранцев. Многие страны сообщили о планах эвакуировать их. В частности, США и Япония уже вывезли воздушным транспортом сотни своих граждан.

Джефф и Синди Сиддл с дочерью должны были улететь домой 1 февраля, но их рейс из Уханя был отменен. Правительство Китая решило прекратить все транспортное сообщение с городом, чтобы остановить распространение вируса.

Великобритания отправляет самолет за своими гражданами в ближайшие дни, но, Сиддлам дали понять в британском консульстве, что Синди улететь на нем не сможет. Дело в том, что она имеет вид на жительство в Великобритании с 2008 года, но не является гражданкой страны.

Этот рейс может улететь уже в четверг.

«В Форин-офисе мне сказали, что эвакуируют только граждан Великобритании, потому что власти Китая не разрешают своим гражданам покидать страну, - объяснил в интервью Би-би-си Джефф Сиддл. - Мне пришлось выбирать: либо мы с 9-летней дочерью, у которой есть британский паспорт, улетаем, либо мы все втроем остаемся».

Китай не признает двойное гражданство.

«Дочь плачет, не переставая»

Джефф и Синди в результате решили расстаться, что далось им очень нелегко.

«Это ужасное решение, - говорит Джефф. - Наш девятилетний ребенок расстается с матерью, и кто знает, как надолго. Моя дочь, конечно, плачет, не переставая. Она места себе не находит».

Британское консульство также сообщило Сиддлу, что добираться в аэропорт изолированного Уханя ему нужно самостоятельно.

«Туда ехать три часа на машине, но дороги перекрыты. Просто так не проедешь, - сказал он. - Мы позвонили китайским властям, и они сказали, что от британской стороны нужен специальный дипломатический документ, чтобы нас отвезли. А в Форин-офисе сказали, что не имеют возможности дать такой документ».