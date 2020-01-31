В Таллинне с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек

Delfi пишет, что туристов госпитализировали из расположенного в Старом городе в Таллинне отеля Schlössle. Администрация отеля заявила, что не будет комментировать произошедшее. Департамент здоровья добавил, что в настоящий момент нет причин закрывать отель на карантин. Он также призвал всех сохранять спокойствие, поскольку в настоящий момент нет подтверждения, что вообще есть основание подозревать новый коронавирус или другое сезонное респираторное заболевание.

По словам главы отдела неотложной помощи Департамента здоровья Мартина Кадая, у находящихся в Таллинне туристов из Китая появились симптомы, которые могут указывать на новый коронавирус 2019-nCoV. «Туристов доставили в больницу, где сначала установят, есть ли основание для подозрения коронавируса. Будем держать общественность в курсе происходящего», - сказал Кадай.