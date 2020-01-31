В Таллинне с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек
Сегодня, 31 января, столичная скорая помощь доставила в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу двух туристов из Китая, чтобы проверить их состояние здоровья и выяснить, могут ли они быть заражены новым типом коронавируса.
Delfi пишет, что туристов госпитализировали из расположенного в Старом городе в Таллинне отеля Schlössle. Администрация отеля заявила, что не будет комментировать произошедшее. Департамент здоровья добавил, что в настоящий момент нет причин закрывать отель на карантин. Он также призвал всех сохранять спокойствие, поскольку в настоящий момент нет подтверждения, что вообще есть основание подозревать новый коронавирус или другое сезонное респираторное заболевание.
По словам главы отдела неотложной помощи Департамента здоровья Мартина Кадая, у находящихся в Таллинне туристов из Китая появились симптомы, которые могут указывать на новый коронавирус 2019-nCoV. «Туристов доставили в больницу, где сначала установят, есть ли основание для подозрения коронавируса. Будем держать общественность в курсе происходящего», - сказал Кадай.
По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом во всем мире уже превысило 8100. Это больше, чем количество случаев заражения вирусом SARS 17 лет тому назад. За пределами КНР отмечено 89 подтвержденных случаев заражения.