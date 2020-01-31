Видео ⟩ В Таллинне водитель Bolt совершил сумасшедший маневр и попал в ДТП

На видео заснято, как автомобиль Bolt поворачивает с улицы Техника на улицу Эндла, но после совершает маневр, который ни один адекватный водитель не совершит. Автомобиль неожиданно на дороге с активным движением берет курс через несколько полос на улицу Вилларди, проезжая вплотную перед троллейбусом.

Маневр нарушителю ПДД не удается завершить, поскольку он сталкивается с другим автомобилем. «Пожалуйста, не совершайте такие маневры, какой был сделан сегодня утром водителем на улице Эндла, - отмечает полиция в своем Twitter. - На этот раз люди не пострадали, но всегда будет так везти. Тебя ждут дома. Безопасных выходных!»

