Видео ⟩ В Таллинне водитель Bolt совершил сумасшедший маневр и попал в ДТП

Камера видеонаблюдения засняла в пятницу утром, как автомобиль с логотипом Bolt в Таллинне вблизи торгового центра Kristiine совершил опасный маневр и стал причиной ДТП, пишет Postimees.
На видео заснято, как автомобиль Bolt поворачивает с улицы Техника на улицу Эндла, но после совершает маневр, который ни один адекватный водитель не совершит. Автомобиль неожиданно на дороге с активным движением берет курс через несколько полос на улицу Вилларди, проезжая вплотную перед троллейбусом.
Маневр нарушителю ПДД не удается завершить, поскольку он сталкивается с другим автомобилем. «Пожалуйста, не совершайте такие маневры, какой был сделан сегодня утром водителем на улице Эндла, - отмечает полиция в своем Twitter. - На этот раз люди не пострадали, но всегда будет так везти. Тебя ждут дома. Безопасных выходных!»
Palun ära tee selliseid manöövreid nagu tegi täna hommikul juht Endla tänaval. Seekord inimesed viga ei saanud, aga alati ei pruugi nii suures koguses õnne olla. Sind oodatakse koju. Turvalist nädalavahetust! pic.twitter.com/PRJqwJlN2p— Politsei (@Politsei) January 31, 2020