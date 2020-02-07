Пт, 7.02.2020
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Фото ⟩ В Антсла в сильном пожаре погиб мужчина

Поздним вечером спасателям сообщили о пожаре в двухэтажном деревянном доме на улице Тамме в Антсла, Вырумаа. Сообщение пришло 6 февраля в 22:44, отмечалось, что языки пламени уже виднеются в окнах.

Спасатели сначала потушили пожар снаружи, и как только представилась возможность, вошли в дом. Мертвое тело 54-летнего мужчины было найдено под обломками рухнувшего потолка.

Пожар гасили до 4.24 утра. Причины возгорания устанавливаются.

В Эстонии в этом году в пожарах погибли уже четыре человека.

Чтобы вовремя узнать о пожаре и успеть выйти из здания, следует установить дымовой датчик. Устройство следует регулярно проверять и менять батарейки.

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