Фото ⟩ В Антсла в сильном пожаре погиб мужчина

Спасатели сначала потушили пожар снаружи, и как только представилась возможность, вошли в дом. Мертвое тело 54-летнего мужчины было найдено под обломками рухнувшего потолка.

Пожар гасили до 4.24 утра. Причины возгорания устанавливаются.

В Эстонии в этом году в пожарах погибли уже четыре человека.