Фото ⟩ В Антсла в сильном пожаре погиб мужчина

Поздним вечером спасателям сообщили о пожаре в двухэтажном деревянном доме на улице Тамме в Антсла, Вырумаа. Сообщение пришло 6 февраля в 22:44, отмечалось, что языки пламени уже виднеются в окнах.
Спасатели сначала потушили пожар снаружи, и как только представилась возможность, вошли в дом. Мертвое тело 54-летнего мужчины было найдено под обломками рухнувшего потолка.
Пожар гасили до 4.24 утра. Причины возгорания устанавливаются.
В Эстонии в этом году в пожарах погибли уже четыре человека.
Чтобы вовремя узнать о пожаре и успеть выйти из здания, следует установить дымовой датчик. Устройство следует регулярно проверять и менять батарейки.