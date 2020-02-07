Жизнь в кукольном доме: как сделать ремонт за сотню вместо трех тысяч

Затем Элайна решила привести в порядок свое жилище. Используя подержанную мебель и подручные средства, она потратила на ремонт и превращение своего жилья в настоящий кукольный домик всего 100 фунтов стерлингов, то есть 120 евро, пишет веб-портал metro.co.uk. Домашняя мастерица считает, что экономия составила 3000 фунтов.

Кухня. ФОТО: Mercury Press/Elaina Sanches/Mercury Press/Elaina Sanches/Scanpix

Элайна родом из Бразилии. В Великобританию она переехала в 1996 году. Шесть лет назад сыну Элайны Люку был поставлен диагноз "аутизм", и она прекратила работать по специальности и посвятила себя сыну и домашнему хозяйству. Для обретения душевного равновесия женщине пришлось найти себе хобби, которое отвлекало бы ее от проблем. «Мы, бразильцы, в принципе мастеровитые люди, так как в нашей стране приходится многое делать своими руками», - сказала Санчес.

Ванная комната. ФОТО: Mercury Press/Elaina Sanches/Mercury Press/Elaina Sanches/Scanpix

Первым большим проектом Элайны стала кухня. «Кухню я переделала пять лет назад. Денег на новую кухонную мебель у меня не было, поэтому я обновила старую самостоятельно», - рассказала Элайна.

Спальня. ФОТО: Mercury Press/Elaina Sanches/Mercury Press/Elaina Sanches/Scanpix

По словам Элайны, не всем нравится нежно-розовая цветовая гамма ее дома, но ее это не пугает, ведь каждый имеет право на собственное мнение. Сейчас в планах Санчес привести подобным образом в порядок вторую спальню. «Я люблю все делать своими руками - это успокаивает», - сказала она.