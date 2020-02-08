Военнослужащий в Таиланде открыл огонь по мирным жителям: 17 погибших

Как отмечается, сначала убийца еще на территории своей воинской части застрелил командира и еще двух человек, включая 63-летнюю женщину, после чего скрылся на угнанном автомобиле. Двигаясь по городу, военнослужащий открыл огонь по прохожим. Возможно, в торговом центре он также захватил заложников, передает Deutsche Welle.