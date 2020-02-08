Видео ⟩ Массовый конфликт в Казахстане: восемь погибших, десятки раненых, сожжены дома и машины

Восемь человек погибли, десятки пострадали в результате массового конфликта на границе Казахстана и Киргизии. По данным МВД Казахстана, 7 февраля в 19:00 в дежурную часть Департамента полиции Жамбылской области поступило сообщение, что на окраине села Масанчи Кордайского района собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, между которыми "из хулиганских побуждений" началась групповая драка, пишет Newsru.
В Масанчи компактно проживает диаспора дунган - говорящих на китайском языке мусульман.
Конфликт начался после того, как полицейские остановили в соседнем селе Сортобе автомобиль за несоответствие стандарту номера. У водителя обнаружились и другие административные правонарушения.
"Требования сотрудников полиции проследовать в участковый пункт полиции для установления личности водитель проигнорировал и попытался скрыться на автомобиле, вызвав тем самым у полицейских еще большие подозрения", - цитирует агентство КазТАГ пресс-служуб департамента полиции.
Нарушитель остановился только во дворе своего дома. Его родственники оказали сопротивление полицейским, нанеся им телесные повреждения, а также закидали камнями служебную машину. Двух участников нападения поместили в изолятор временного содержания.
После этого в село Масанчи начали стягиваться группы людей. После того, как в соцсетях начали распространяться сообщения о межэтническом конфликте, в полиции заявили, что между жителями произошла групповая драка, но конфликт локализован и находится под контролем.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил на своей странице в Twitter, что в Кордайском районе Жамбылской области произошла "групповая драка из хулиганских побуждений", чем "попытались воспользоваться провокаторы", и также заявил о нормализации ситуации. Однако председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров заявил, что в Масанчи началась стрельба и ситуация ухудшается.
"Прибывшие молодчики подожгли более 10 домов в селе Масанчи и сейчас началась стрельба - прибывшие молодчики стреляют по людям, избивают, полиция ничего сделать не может. Люди ждут прибытия силовиков, но пока ситуация разворачивается по самому худшему сценарию", - рассказал Дауров вечером в пятницу. Позже он сообщил, что его избили, а почти все село Масанчи горит.
Только на следующий день, 8 февраля, президент Казахстана признал, что инцидент был серьезным. "Сегодня ночью в ряде населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области произошли стычки и драки между местными жителями. Этой ситуацией воспользовались провокаторы. К сожалению, есть погибшие и раненые", - говорится в заявлении Токаева, опубликованном на официальном сайте президента республики.
Он поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий событий, выяснить основные причины конфликта, организовать похороны погибших, оценить размер ущерба и принять план восстановления собственности пострадавших. Токаев поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и раненых и строго наказать виновных.
"Сейчас важно успокоить население. Привлечь к этой работе авторитетных людей, а также Ассамблею народа Казахстана", - говорится в заявлении. Расследование находится под особым контролем генпрокуратуры. Комитету национальной безопасности и надзорному ведомству поручено "провести необходимые следственные мероприятия и привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни, распространяющих провокационные слухи и дезинформацию".
"Наш народ сохранял единство в самых сложных обстоятельствах. Мы не допустим, чтобы отдельные граждане, и в первую очередь провокаторы, нанесли ущерб нашему общему достоянию. <...> Призываю граждан не поддаваться ложным слухам, оказывать содействие органам правопорядка в обеспечении общественной безопасности", - заявил президент Казахстана.
Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил в субботу, что к эскалации конфликта и увеличению числа участников групповой драки привели действия провокаторов и очевидцев, которые "снимали происходящее на видео" и "призывали граждан к противозаконным действиям" через мессенджеры и социальные сети. В результате из соседних населенных пунктов прибыло еще около 300 человек.
47 человек задержаны, изъято два охотничьих ружья. Несколько десятков человек получили телесные повреждения и огнестрельные ранения, в их числе двое сотрудников полиции. По словам Тургумбаева, участники драки оказали активное сопротивление полицейским и "грубое неповиновение их законным требованиям".
"Хулиганы применили металлические предметы, камни, огнестрельное оружие. Позже конфликтами также были охвачены села Аухатты и Булан батыр. По периметру населенных пунктов и въездах к ним на автодорогах были выставлены блок-посты", - добавил министр. В результате конфликта, по предварительным данным, повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомобиля. На месте происшествия продолжается осмотр, эта информация будет уточняться.
Заместитель генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев заявил, что "отдельные лица искажают произошедшие события, распространяют заведомо ложную информацию с призывами к противоправным действиям". Он напомнил, что конституция республики "запрещает любые действия, способные нарушить межнациональное согласие", а нарушение этого требования влечет за собой уголовную ответственность "за умышленные действия по возбуждению национальной вражды и розни, организацию массовых беспорядков и распространение заведомо ложной информации".
Досудебное расследование ведется по статье 272 ("Организация и участие в массовых беспорядках"), а также по статье 99 ("Убийство") Уголовного кодекса Казахстана.
Председатель ассоциации дунган сообщил КазТАГ, что число жертв погромов может достигать 11 человек, а раненых очень много, больницы переполнены. Большинство погибших из сел Масанчи и Булар батыр. По мнению Даурова, если бы силовики отреагировали на сообщения о конфликте на сутки раньше, жертв можно было бы избежать. По его словам, ОМОН прибыл из Алма-Аты в 5:25 утра субботы по местному времени, сейчас омоновцы "на каждом углу, в каждом селе и контролируют ситуацию".
В агентстве сообщили, что в ночь на 8 февраля в редакцию пришло письмо, автором которого была указана председатель комитета информации Министерства информации и общественного развития Ляззат Суйндик. Она рекомендовала "придерживаться официальной информации" о ситуации в Кордайском районе и напомнила об уголовной ответственности за распространение "заведомо ложной информации".
"Редакция КазТАГ в свою очередь обращает внимание официального органа на то, что данная "рекомендация" является не чем иным, как прямой цензурой, и действия руководителя комитета информации являются прямым нарушением пункта 1 статьи 20 (Свобода слова и творчества гарантируются. Цензура запрещается) Конституции Казахстана", - заявили в агентстве.