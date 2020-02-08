Видео ⟩ Массовый конфликт в Казахстане: восемь погибших, десятки раненых, сожжены дома и машины

В Масанчи компактно проживает диаспора дунган - говорящих на китайском языке мусульман.

Конфликт начался после того, как полицейские остановили в соседнем селе Сортобе автомобиль за несоответствие стандарту номера. У водителя обнаружились и другие административные правонарушения.

"Требования сотрудников полиции проследовать в участковый пункт полиции для установления личности водитель проигнорировал и попытался скрыться на автомобиле, вызвав тем самым у полицейских еще большие подозрения", - цитирует агентство КазТАГ пресс-служуб департамента полиции.

Нарушитель остановился только во дворе своего дома. Его родственники оказали сопротивление полицейским, нанеся им телесные повреждения, а также закидали камнями служебную машину. Двух участников нападения поместили в изолятор временного содержания.

После этого в село Масанчи начали стягиваться группы людей. После того, как в соцсетях начали распространяться сообщения о межэтническом конфликте, в полиции заявили, что между жителями произошла групповая драка, но конфликт локализован и находится под контролем.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил на своей странице в Twitter, что в Кордайском районе Жамбылской области произошла "групповая драка из хулиганских побуждений", чем "попытались воспользоваться провокаторы", и также заявил о нормализации ситуации. Однако председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров заявил, что в Масанчи началась стрельба и ситуация ухудшается.

"Прибывшие молодчики подожгли более 10 домов в селе Масанчи и сейчас началась стрельба - прибывшие молодчики стреляют по людям, избивают, полиция ничего сделать не может. Люди ждут прибытия силовиков, но пока ситуация разворачивается по самому худшему сценарию", - рассказал Дауров вечером в пятницу. Позже он сообщил, что его избили, а почти все село Масанчи горит.

Только на следующий день, 8 февраля, президент Казахстана признал, что инцидент был серьезным. "Сегодня ночью в ряде населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области произошли стычки и драки между местными жителями. Этой ситуацией воспользовались провокаторы. К сожалению, есть погибшие и раненые", - говорится в заявлении Токаева, опубликованном на официальном сайте президента республики.

Он поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий событий, выяснить основные причины конфликта, организовать похороны погибших, оценить размер ущерба и принять план восстановления собственности пострадавших. Токаев поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и раненых и строго наказать виновных.

"Сейчас важно успокоить население. Привлечь к этой работе авторитетных людей, а также Ассамблею народа Казахстана", - говорится в заявлении. Расследование находится под особым контролем генпрокуратуры. Комитету национальной безопасности и надзорному ведомству поручено "провести необходимые следственные мероприятия и привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни, распространяющих провокационные слухи и дезинформацию".