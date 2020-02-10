Галерея ⟩ Мужчина, убивший и расчленивший свою арендодательницу, предстал перед судом

Сегодня, 10 февраля, Николай Кузнецов, который убил и расчленил свою арендодательницу, а затем выбросил ее останки в пруд Паэ в Ласнамяэ, предстал перед Харьюским уездным судом.
Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет 42-летнего Николая Кузнецова в убийстве и осквернении трупа, передает Postimees.
Согласно обвинению, в ночь на 7 июня в квартире, расположенной на улице Паэ в Таллинне, Николая Кузнецов поссорился со своей знакомой. В ходе ссоры он несколько раз ударил женщину молотком, из-за чего та скончалась на месте от полученных травм. После этого обвиняемый расчленил труп и выбросил его в пруд Паэ.
Ужасающую находку 16 июня сделали случайные прохожие.
27 июня полиция задержала Николая Кузнецова в качестве подозреваемого, по ходатайству прокуратуры и с разрешения суда он был взят под стражу.
Известно, что ранее этот человек неоднократно привлекался к ответственности в уголовном порядке, в том числе и за убийство. Если его вина будет доказана, то не исключено наказание в виде пожизненного заключения.