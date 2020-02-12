Пропавшую 61-летнюю женщину нашли в лесной роще убитой

«После сообщения, поступившего сегодня утром от обеспокоенных близких, мы с добровольцами приступили к поискам Мильви в окрестностях ее дома. В ходе поисков мы также собирали информацию об обстоятельствах ее исчезновения. Собранная информация указывала на вероятность преступления, через несколько часов после того, как было обнаружено тело женщины, мы задержали по подозрению в ее убийстве 26-летнего мужчину», - сообщил в среду вечером глава Пярнуского отделения полиции Юллар Кютт.

Тело Мильви нашли в лесной роще вблизи ее дома. «Мы знаем по первоначальной информации, что женщина с мужчиной были знакомы и что вечером того дня, когда она пропала, они совместно распивали алкоголь у нее дома. Ход событий, приведших к столь трагическим последствиям, установит возбужденное уголовное дело, - сказал Кютт. - Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы быстро установить обстоятельства происшествия».

Встревоженные близкие Мильви сообщили центру тревоги о ее исчезновении в среду утром. Полицейские с добровольцами с утра искали женщину в окрестностях ее дома. Задействованы были также поисковые собаки, местность обследовали с помощью дрона и на ATV.