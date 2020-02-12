Пытавшийся скрыться от полиции пьяный водитель теперь будет работать на благо общества

В воскресенье, 9 февраля, в 15:43 на 17-м километре дороги Керну-Кохила полиция подала Айрику, управлявшему автомобилем Mercedes-Benz, сигнал об остановке, он его проигнорировал, но был задержан на 30 км шоссе Таллинн-Рапла-Тюри. Выяснилось, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, пишет rus.err.ee.