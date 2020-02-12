Пытавшийся скрыться от полиции пьяный водитель теперь будет работать на благо общества

Пярнуский уездный суд приговорил к условному лишению свободы 48-летнего Алара Айрика, который в прошлое воскресенье был задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В воскресенье, 9 февраля, в 15:43 на 17-м километре дороги Керну-Кохила полиция подала Айрику, управлявшему автомобилем Mercedes-Benz, сигнал об остановке, он его проигнорировал, но был задержан на 30 км шоссе Таллинн-Рапла-Тюри. Выяснилось, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, пишет rus.err.ee.
Во вторник, 11 февраля, суд приговорил Айрика к десяти месяцам тюрьмы, но реальный срок был заменен на общественные работы. В течение ближайшего года мужчине придется отработать на благо государства 297 часов общественных работ.