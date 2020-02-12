Ср, 12.02.2020
Cейчас у многих в России возникает вопрос: «Зачем писать на русском о депортациях прибалтов? Вы же сами вышли из империи!» Ирина Флиге
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Пытавшийся скрыться от полиции пьяный водитель теперь будет работать на благо общества

Пытавшийся скрыться от полиции пьяный водитель теперь будет работать на благо общества

Фото иллюстративное.

ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees

Пярнуский уездный суд приговорил к условному лишению свободы 48-летнего Алара Айрика, который в прошлое воскресенье был задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В воскресенье, 9 февраля, в 15:43 на 17-м километре дороги Керну-Кохила полиция подала Айрику, управлявшему автомобилем Mercedes-Benz, сигнал об остановке, он его проигнорировал, но был задержан на 30 км шоссе Таллинн-Рапла-Тюри. Выяснилось, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, пишет rus.err.ee.

Во вторник, 11 февраля, суд приговорил Айрика к десяти месяцам тюрьмы, но реальный срок был заменен на общественные работы. В течение ближайшего года мужчине придется отработать на благо государства  297 часов общественных работ.

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