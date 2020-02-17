Галерея ⟩ Ветер сорвал с многоквартирного дома часть крыши, у жильцов нет денег на ремонт

Живущая в доме Карина Анисимова сказала, что в 9 часов утра часть крыши отлетела от двухэтажного деревянного дома. В то время ее не было дома. Во время происшествия в доме находилась живущая на втором этаже Сильвия Чаповская, находившаяся, которая вызвала спасателей.

«Еще не знаю, что мы будем делать. Здесь много семей, но у людей нет денег, здесь живут пожилые люди. Страховка есть, но она не покрывает повреждения крыши», - сказала Анимисимова.

Она добавила, что крышу положили 10 лет назад.

Вместе с крышей сломалась одна из труб. Чаповская разговаривала с мастером, который, по ее словам, попросил 600-700 евро за ремонт крыши. «Я не могу топить теперь. Мальчик хочет 600-700 евро, чтобы починить крышу. Сказал, соберите деньги. Но у меня есть кредиты, я не могу», - сказала она.

В квартире Чаповской также пропало электричество.