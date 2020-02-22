В Валга конфликт двух мужчин закончился поножовщиной: пострадавший скончался в больнице

Сообщение об инциденте поступило на пульт дежурного в 02.47. Как уточнила пресс-служба полиции, инцидент имел место на улице Сави в Валга, 47-летний мужчина ударил ножом 55-летнего мужчину, который от полученных ножевых ранений позже скончался в больнице.