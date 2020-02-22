В Валга конфликт двух мужчин закончился поножовщиной: пострадавший скончался в больнице

В ночь с пятницы на субботу в Валга один мужчина напал на другого с ножом. Пострадавший, получивший тяжелое ранение, скончался в больнице.
Сообщение об инциденте поступило на пульт дежурного в 02.47. Как уточнила пресс-служба полиции, инцидент имел место на улице Сави в Валга, 47-летний мужчина ударил ножом 55-летнего мужчину, который от полученных ножевых ранений позже скончался в больнице.
Руководитель оперативной службы Лыунаской префектуры Маргус Сассь, сообщил, что полицейские задержали в качестве подозреваемого 47-летнего мужчину. Известно, что участники конфликта были между собой знакомы.
Обстоятельства произошедшего выясняются. По факту произошедшего начато уголовное производство.