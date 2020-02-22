Юри Ратас: Эстония должна не только сохраняться, но и развиваться

«По многим показателям Эстония занимает лидирующую позицию среди развитых стран. Например, я был искренне рад успешному результату эстонских учеников в тестах PISA. И теперь перед нами стоит две задачи. Во-первых, мы должны решить, пробить ли стеклянный потолок, который отделяет нас от уровня благополучных Северных стран, что потребовало бы серьезного изменения мировоззрения и, конечно, прежде всего, широких дебатов. И во-вторых, – и это кажется нам сегодня более реальным – когтями и зубами держаться за достигнутое, избегая при этом стагнации и регрессии. В сравнении с сохранением в большинстве случаев развитие является все же более эффективной альтернативой», - сказал Ратас.

В речи, прозвучавшей с трибуны Эстонского национального музея, премьер-министр остановился также на изменениях климата и природных условий, которые повлекла за собой начавшаяся в конце XIX века промышленная революция и которые к настоящему времени привели нас всех на грань климатической катастрофы.

«Это означает, во-первых, что нам следует искать новые способы адаптации к уже произошедшим изменениям. Во-вторых, нам следует инвестировать в технологии, которые уменьшают так называемый экологический след, и, в-третьих, образно выражаясь, нам пора потуже затянуть пояса. Затянуть пояса во всём, что касается материального мира, в противовес духовному миру, для углубления и расширения которого у каждого из нас бесконечно много пространства, которого хватит до конца жизни», - заявил Ратас.

Премьер-министр добавил, что мы являемся открытой маленькой страной и наша открытость делает нас больше. «Я глубоко убежден в том, что до тех пор, пока мы остаемся открытыми для будущего — что бы нас там ни ждало – до тех пор, пока мы принимаем любые вызовы, не спотыкаясь о них, до тех пор мы будем процветать, - добавил Ратас. – Поздравляю всех с годовщиной Эстонской Республики! Да здравствует Тарту, да здравствует Эстония!»

Приводим речь премьер-министра в полном объеме

Уважаемые почетные граждане города Тарту!

Уважаемые ректор и министр!

Достопочтенные председатель городского собрания и мэр города!

Дорогие жители Тарту и гости города хороших идей!

Дорогие жители Эстонии!

Свою сегодняшнюю праздничную речь я начинаю с низкого поклона в знак благодарности перед всеми теми, кто последние два с половиной года посвятил себя тому, чтобы столетие Эстонской Республики было отпраздновано достойно. Такой же благодарности заслуживает и весь народ Эстонии, который с воодушевлением принял участие в торжествах и от всего сердца сделал подарки своей общине, родному краю и любимой Эстонии.

Десятки и сотни небольших и крупных событий, объединяющих прошлое и настоящее, сплелись в символическое лоскутное одеяло. Теперь это воспоминание, воплотившись во многих произведениях искусства, созданных именно к столетию Эстонии, в серии книг, в построенных парках и площадях или даже в сделанных у себя дома знаках внимания, перенесется в будущее.

У меня лично остались теплые воспоминания о торжественных мероприятиях в церкви Михкли в Пярнуском уезде и в церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге. Не менее тепло вспоминаю я и поднятие флага на маяке Мульги в Мустла всего за несколько дней до 100-летия Эстонии, когда в чудесное снежное утро, озарённое светом солнечных лучей, невзирая на лютый холод, там собрались молодые танцоры, учитель Ээнок Хаамер, дети и члены организации Kodutütred, строители, главы волости и другие присутствующие. Такой же трескучий мороз был и после обеда в Тарту, когда мы торжественно водружали государственный флаг на крышу водонапорной башни. Воорушевление и праздничное чувство, наполнившие нас на этих народных собраниях, стоили того.

Мне также вспоминаются бесчисленные душевные мероприятия, прошедшие во многих уголках по всей Эстонии, а также у наших друзей и в эстонских общинах за рубежом, то, как мы надевали шарфы в национальных цветах на шеи фотоскульптур государственных деятелей в их родных местах, поход по былой границе Эстляндской и Лифляндской губерний и еще многое другое. Эти трогательные моменты остаются в памяти.

Несколько недель назад, когда исполнилось сто лет со дня заключения Тартуского мира, мы провели здесь, в Эстонском национальном музее, конференцию, торжественное собрание и танцевальный праздник, поставив тем самым жирную точку празднованию истории зарождения Эстонского государства. Тартуский мирный договор является для нас и всего мира одним из документов, заложивших основу Эстонской Республики, который завершил Освободительную войну, увековечил нашу независимость и открыл дорогу к международному признанию Эстонии. Мудрость составителей соглашения заключалась не только в юридических тонкостях, но и в знании тогдашних обстоятельств и доскональном понимании положения, проблем и потребностей Эстонии. Сформулированное в документе понятие национального самоопределения проложило путь к тому, чтобы это понятие стало частью международного права.

Эстонская Республика, которой через несколько дней исполнится 102 года, во многом благодаря мудрости составителей мирного договора является сегодня надежным, независимым и успешным домом для всех нас. Нам посчастливилось жить в стране, которая зиждется на свободе, справедливости и праве. Такой она должна оставаться и для следующих поколений, поэтому мы можем рассматривать грандиозные и удавшиеся юбилейные торжества как небольшую промежуточную остановку в строительстве Эстонией новых столетий своей истории.

Сто лет кажется человеку большим сроком, но для государства это только совершеннолетие. Следующие сто или несколько сотен лет принесут много новых вызовов и возможностей, как выжить, жить и развиваться. Многие из этих испытаний нам пока неведомы, но многое мы уже знаем.

Уважаемые присутствующие!

В Тарту 150 лет назад мы заложили основу традиции всеобщего Певческого праздника, а празднованием годовщины национального – Тартуского - университета, которому исполнилось 100 лет, мы подтвердили свою культурную преемственность, несмотря на промежуточную паузу в существовании государства. Нам следует признать, что эстонская культура в целом и литература, музыка, изобразительное искусство и театр в частности, как раз и были связующим компонентом, который помог нам заделать трещины, несправедливо возникшие в истории.

Именно в культуре, к которой следует отнести также образование и науку, а также спорт как физическую культуру, мы нашли себя как сплоченная семья. Так что, если спросить, где находит пристанище наша душа, то ответом будет – в эстонском языке, на котором говорят с нами просторы нашей родины и творчество, вдохновленное духом этой местности. Вишенкой на этом, образно говоря, культурном торте служит избрание Тарту культурной столицей Европы 2024 под девизом «Искусство выживания», который не менее хорошо подходит для Эстонии в целом, учитывая судьбу нашего государства и народа.

Дорогие слушатели!

Одним из таких мастеров «искусства выживания» через призму своего творчества является Яан Кросс, столетие которого мы отмечали несколько дней назад. У него я хотел бы позаимствовать одно понятие, которое раскрою для дальнейшей дискуссии. В одном из главных произведений Кросса романе «Полет на месте» главный герой Улло Паэранд поведал перед смертью рассказчику, в котором можно узнать самого автора, об одном диковинном газе «футуриум», который может взорваться при определенных условиях. Образно речь идет о будущем, которое выражается в газообразном виде. И хотя в романе врачи считают «футуриум» фантазией Паэранда, для нас сегодня это вещество, воспринимаемое как вымысел, становится реальностью.

Я, разумеется, имею в виду изменения погоды, и в более широком плане – изменения всей природной среды, которые были обусловлены промышленной революцией, начавшейся в конце XIX века и сегодня привели всех нас к порогу глобальной климатической катастрофы. Президент Эстонской академии наук Тармо Соомере в недавнем интервью газете Õhtuleht сказал, что до сих пор «мы живы благодаря тому, что природа является нашим союзником. В будущем этого может и не быть». И он прав. Будущее, о котором он говорит, уже наступило. Отчет о климате, опубликованный ООН в конце 2018 года, предупреждает, что рост температуры более чем на полтора градуса по Цельсию может привести к таким последствиям, справиться с которыми человечеству будет уже не под силу. Например, прогнозируется, что уже к 2100 году уровень мирового океана может подняться на 0,8 – 2 метра, а это значит, что сотни миллионов людей будут вынуждены сменить место жительства.

2100 год касается также и поколений, которые рождаются сегодня в нашей равнинной Эстонии. Изменение естественного шаблона времён года мы ощущаем в этом году в виде отсутствующей зимы. В этом году Тартуский марафон означал прогулку на лоне весенней природы, а детские санки, снегоочистители и лопаты для снега так и остались в магазинах и подвалах. И, пожалуй, Леннарт и Иван из постановки Андруса Кивиряхка «Мери и Орав» не мечтали бы этой зимой о финских санях, на которых можно было бы добраться из Виймси в Таллинн через залив.

Мы также слышим о лесных пожарах в Австралии, захвативших площадь размером с территорию Эстонии, о тамошней адской жаре и последовавших за ней неожиданных наводнениях, а также о необычно долгих морозах и снежной зиме в Северной Америке. Всё это – знаки участившихся и усилившихся экстремальных погодных явлений.

Такой взрывоопасный «футуриум» грозит и нам, жителям Эстонии, которые со своими климатическими условиями и четырьмя временами года и умеренным поясом до сих пор чувствовали себя как у Христа за пазухой. Это означает, во-первых, что нам следует искать новые способы адаптации к уже произошедшим изменениям. Во-вторых, нам следует инвестировать в технологии, которые уменьшают так называемый экологический след, и, в-третьих, образно выражаясь, нам пора потуже затянуть пояса. Затянуть пояса во всём, что касается материального мира, в противовес духовному миру, для углубления и расширения которого у каждого из нас бесконечно много пространства, которого хватит до конца жизни.

Уважаемые жители Тарту!

Нынешняя торжественная речь по случаю годовщины Эстонской Республики произносится в «городе хороших идей». Иногда хорошая идея может появиться в результате печального прогноза или предчувствия опасности. Когда я только что осмелился призвать затянуть пояса в материальном плане, то это не сводилось к одной лишь мысли о режиме экономии и его применении. Говоря простыми словами, должны измениться сферы и приоритеты, в которые мы инвестируем. Каждое вложение следует измерять не только по шкале экономики, но и по шкале его воздействия на природу и социальную среду.

Например, то, что касается безопасности Эстонского государства, нельзя рассматривать только в ключе экономической целесообразности. Так же и с образованием на всех уровнях, поскольку образование, как сказал наш общий учитель профессор Юло Вооглайд, означает состояние готовности, будучи тем самым частью безопасности государства и народа. Образование – это функция культуры.

Уважаемые слушатели!

Под необходимостью, или даже обязанностью затянуть пояса, я подразумеваю две вещи. Во-первых, возвращаясь к основному посылу книги «Пределы роста», представленной в качестве доклада Римского клуба еще в 1972 году, и последовавших за ней докладов. Нам следует признать, что экономический рост, основанный только на прибыли и гонке за количеством, уже сегодня привел к ситуации, когда богатство распределяется в обществе крайне неравномерно и большая часть людей не получает от него никакой выгоды. Метафора о поднимающейся воде, которая поднимает все лодки, никак не соотносится с реальной жизнью. Напротив, прилив, словно гигантская волна, накрыл собой менее водостойкие суда.

При ограниченных ресурсах экспоненциальный рост не может длиться вечно. Экспоненциальный рост может затормозить только отрицательная обратная связь – усиление тормозящих рост факторов по мере развития процесса или явления.

С экономической точки зрения, в свете докладов Римского клуба, все более актуальным становится состояние равновесия, которое описывается понятием «нулевого роста» экономики. План устойчивого развития Эстонии уже давно предусматривает достижение равновесия между производством, потреблением и поддерживающей его экосистемой. Сколько мы еще будем ждать?

Это равновесие в свою очередь означает стабилизацию количества запасов энергии и сырья, проходящего через мировую цепь поставок. Однако я не настолько наивен, чтобы полагать, что нулевой рост экономики действительно вскоре реализуется, или что мы будем жить в посткапиталистическую эпоху, когда решающим фактором является взаимообогащающее сотрудничество, а не конкуренция и погоня за прибылью. И все же можно с уверенностью сказать, что и в Эстонии мы не сможем этого избежать, поскольку в обозримом будущем у нас просто нет альтернатив.

Вторая вещь, на которую я хотел бы обратить внимание в связи с понятием «затянуть пояса», заключается в том, что никогда прежде дела у Эстонии не шли так хорошо, как в последние пару десятилетий. Мы как раз достигли границы общества всеобщего благосостояния, преимущества которого, правда, еще не распространились на всех, особенно на пожилых людей, родителей-одиночек и людей с особыми потребностями, расположенных далеко от столицы сел и волостей. От того скандинавского общества всеобщего благосостояния, самым близким примером которого является Финляндия, сыгравшая решающую роль прошлом нашей страны и народа и продолжающая это делать, мы пока еще очень далеки.

Социальный антрополог Аэт Аннист в сентябре прошлого года в газете Müürileht рассказала о наших людях, жизнь, ценности, проблемы и радости которых до сих пор были только пометкой на полях истории успеха Эстонии. Понятие «депривация», по ее словам, указывает на процесс осуществления власти, при котором определенные группы в обществе – часто те, кто уже находится в более слабом положении – лишаются чего-либо, например, земли, дома, средств к существованию или гражданства. Это, в свою очередь, приводит к дальнейшим лишениям, будь то социальный капитал или символический статус, без которых эффективные и хорошие отношения с другими группами в обществе становятся невозможными.

Опасность этих процессов, помимо личной депривации, заключается в том, что с депривацией обычно можно бороться, подавляя более слабые группы в обществе и лишая их социального понимания. Однако такое самоутверждение может быть только мнимой победой, и два минуса в формуле человечности при сложении не дают плюса. Поэтому наша обязанность как политиков состоит в том, чтобы словом и делом способствовать положительному вкладу каждого человека в наше общество. Будучи людьми, мы должны видеть свою задачу в том, чтобы смотреть глубже поверхностных качеств окружающих и относиться ко всем как к полноценным личностям с такими же желаниями, потребностями, радостями и трудностями, что и у нас.

По многим показателям Эстония занимает лидирующую позицию среди развитых стран. Например, я был искренне рад успешному результату эстонских учеников в тестах PISA. И теперь перед нами стоит две задачи. Во-первых, мы должны решить, пробить ли стеклянный потолок, который отделяет нас от уровня благополучных Северных стран, что потребовало бы серьезного изменения мировоззрения и, конечно, прежде всего, широких дебатов. И во-вторых, – и это кажется нам сегодня более реальным – когтями и зубами держаться за достигнутое, избегая при этом стагнации и регрессии. В сравнении с сохранением в большинстве случаев развитие является все же более эффективной альтернативой.

Говоря о плане, я вспоминаю, как семь лет назад актриса и режиссер Мари-Лийз Лилль выступила перед Рийгикогу с речью, в ходе которой она спросила: «Что не так на этой картине?». Это вызвало широкий отклик. Многие политики и общественные деятели восприняли это тогда как эмоциональный крик о помощи одного гуманитария. Однако те, кто в отчетах о человеческом развитии в Эстонии за последние десять лет читали об анализе качества жизни, взаимосвязи экономической и социальной политики, о связанной с рынком труда политике, причинах внутренней и внешней миграции, те должны признать, что зачастую на блестящей картине имеются трещины.

К сожалению, проблема с картиной заключается в том, что на ней изображены по-прежнему усугубляющееся материальное расслоение, перевод человечности в цифры, продолжающаяся маргинализация, неудовлетворительное социальное обеспечение, отсутствие общественных соглашений и даже умеренного консенсуса в вопросах стратегического развития Эстонии. После восстановления независимости мы проделали большую работу и приложили огромные усилия, но так и не смогли решить эти вопросы, а многие из них мы не смогли даже четко и исчерпывающе сформулировать. Поэтому нам нужна честность, чтобы прямо взглянуть на свои проблемы и недостатки и заняться ими силами всего общества, чтобы затем решительно оставить их позади.

Уважаемые гости!

В торжественной речи свет должен преобладать над тьмой. Ведь Эстония – самая прекрасная страна в мире. Нам повезло быть частью древнего и нового, стародавнего и недавнего, природы и творения, того, что возникло, и того, что было создано, и всё это – и есть Эстония.

Мы во многих отношениях похожи на прибрежные дюны юго-западной Эстонии, которым тысячи лет, которые, будучи древней формой рельефа, покрыты и окружены новым и свежим. Там, рядом с Латвией, у Хяэдемеэсте разветвляются дюны Раннаметса и Соометса, оставляя между собой болото Толкузе, чтобы вновь сомкнуться у Тахкуранна.

Эти древние формы ландшафта окружены болотами, лесами и морем, покрыты мхом и брусникой, вереском и соснами, где встречается охраняемое редкое растение двурядник. На тамошних склонах бродят лесные животные, ползают пресмыкающиеся, тут и там снуют ящерки, а между верхушками деревьев парят орланы и филины, лесные жаворонки и соколы. Здесь есть пешеходные дорожки и автомагистрали, смотровые вышки и населенные пункты.

У нас одна из самых чистых стран в мире, у нас приведена в порядок сельская местность, а наши поля выглядят как произведения искусства; у нас в изобилии чистая вода, сотни километров ухоженных туристических троп; у нас самое большое количество театров на человека, у нас есть полки, заставленные книгами; у нас образованная молодежь и пожилые люди; у нас сотни музеев, а также народные библиотеки, которые служат в маленьких деревнях очагами культуры. У нас есть Арво Пярт и Эркки-Свен Тюйр, национальная опера «Эстония», Эстонский национальный симфонический оркестр, филармонический камерный хор, Тыну Кальюсте и династия Ярви. У нас есть Пауль-Ээрик Руммо и Яан Каплинский, Хандо Руннель и Матс Траат. У нас есть Вийви Луйк и Леэло Тунгал. И у нас есть Андрус Кивиряхк и Тыну Ыннепалу. У нас есть Расмус Пуур, Пярт Уусберг и десятки других юных талантов в науке, спорте, литературе, музыке и изобразительном искусстве.

У нас есть наш народ – эстонцы и треть соотечественников, разделяющих наряду с нами судьбу нашего общего государства и говорящих на русском, белорусском и украинском языках, и еще десятки небольших общин, развивающих свой язык и культуру. Кроме того, у нас есть люди из других стран, которые выбрали Эстонию в качестве своей родины, места работы, учебы или проживания.

Мы – маленькая открытая страна, но наша открытость – это то, что делает нас большими. Я глубоко убежден в том, что до тех пор, пока мы остаемся открытыми для будущего — что бы нас там ни ждало – до тех пор, пока мы принимаем любые вызовы, не спотыкаясь о них, до тех пор мы будем процветать. Эстония должна не только сохраниться, но и развиваться.

Позвольте мне закончить свою речь строками из поэмы «Пурпур красных вечеров», написанной Тартусцем с большой буквы, а также Эстонцем с большой буквы, академиком Хандо Руннелем:

MITTE HÄDA JA VAEV,

aga valguse laev

tuleb hommiku poolelt.

Mitte viha või raev,

aga lootuse laev

jõuab meieni joonelt.

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Ilus, ilus, ilus on maa,

ilus on maa mida

armastan.

Да здравствует процветающая и неувядающая Эстония!

Поздравляю всех с годовщиной Эстонской Республики!

Да здравствует Тарту, да здравствует Эстония!