Вт, 25.02.2020
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Нам бы так: в Берлине заморожены цены на съемное жилье

ФОТО: EPA/Scanpix

В Берлине на следующие пять лет заморожена плата за наем 1,5 миллиона городских квартир. Таким образом столица Германии борется с подорожанием жизни, сообщает телеканал Euronews.

Мораторий на рост цен за наем вступает в силу в воскресенье, 1 марта.

Берлин стал первым немецким городом, который начал напрямую контролировать растущие цены съемного жилья. Часть общества считает это справедливым, в то время как другие жители критикуют городские власти за социалистические методы.

«Попытка остановить постоянно растущие цены за наем — верна. Федеративные законодатели упустили возможность принять эффективные решения», — заявил телеканалу представитель Ассоциации немецких арендаторов Ульрих Роперц.

Собственное жилье имеет лишь небольшая часть берлинцев — около 3,7 млн человек. Большая же часть живет в съемных квартирах, отмечает Euronews.

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