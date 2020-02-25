Нам бы так: в Берлине заморожены цены на съемное жилье

Мораторий на рост цен за наем вступает в силу в воскресенье, 1 марта.

Берлин стал первым немецким городом, который начал напрямую контролировать растущие цены съемного жилья. Часть общества считает это справедливым, в то время как другие жители критикуют городские власти за социалистические методы.

«Попытка остановить постоянно растущие цены за наем — верна. Федеративные законодатели упустили возможность принять эффективные решения», — заявил телеканалу представитель Ассоциации немецких арендаторов Ульрих Роперц.