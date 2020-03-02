Из-за коронавируса в Таллинне не состоится юношеский ЧМ-2020 по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) из-за активного распространения коронавируса отменила шесть турниров, которые должны были состояться в марте, передает Rus.Err.ee.
Среди них и юношеский (U-18) ЧМ-2020 по хоккею во втором дивизионе (группа А), который должен был пройти в Таллинне с 22 по 28 марта.
Международная федерация хоккея (IIHF) отменила юношеские чемпионаты (U-18) в группах А и В второго дивизиона и в группах А и В третьего дивизиона, а также чемпионаты мира среди женщин в группе В первого дивизиона и в группе А второго дивизиона.
Турнир в Таллинне должен был принять ледовый холл "Тондираба". В гости к эстонской команде собирались приехать Великобритания, Литва, Румыния, Южная Корея и Сербия,