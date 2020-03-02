Пн, 2.03.2020
Сколько иноязычных могли бы применить это к себе, устав трудиться над ситуацией без капли тепла и поддержки в ответ, опуская руки и уходя от нерешаемой проблемы? Наталья Сааль
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Из-за коронавируса в Таллинне не состоится юношеский ЧМ-2020 по хоккею

Из-за коронавируса в Таллинне не состоится юношеский ЧМ-2020 по хоккею

Balti jäähoki karikaturniir Eesti vs Rumeenia Tondiraba jäähallis.

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Международная федерация хоккея (IIHF) из-за активного распространения коронавируса отменила шесть турниров, которые должны были состояться в марте, передает Rus.Err.ee.

Среди них и юношеский (U-18) ЧМ-2020 по хоккею во втором дивизионе (группа А), который должен был пройти в Таллинне с 22 по 28 марта.

Международная федерация хоккея (IIHF) отменила юношеские чемпионаты (U-18) в группах А и В второго дивизиона и в группах А и В третьего дивизиона, а также чемпионаты мира среди женщин в группе В первого дивизиона и в группе А второго дивизиона.

Турнир в Таллинне должен был принять ледовый холл "Тондираба". В гости к эстонской команде собирались приехать Великобритания, Литва, Румыния, Южная Корея и Сербия,

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ