Из-за коронавируса в Таллинне не состоится юношеский ЧМ-2020 по хоккею

Среди них и юношеский (U-18) ЧМ-2020 по хоккею во втором дивизионе (группа А), который должен был пройти в Таллинне с 22 по 28 марта.

Международная федерация хоккея (IIHF) отменила юношеские чемпионаты (U-18) в группах А и В второго дивизиона и в группах А и В третьего дивизиона, а также чемпионаты мира среди женщин в группе В первого дивизиона и в группе А второго дивизиона.