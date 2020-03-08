Фото ⟩ Терпение лопнуло: жители проблемной улицы устроили посреди города необычный протест

Один из местных жителей Тоомас Мядамюрк сказал, что вильяндиские городские власти своим ничегонеделанием на Итальянской улице смогли воплотить в жизнь заветное желание всех жителей уезда: первый спа открыт!

«Солнце и Международный женский день позволили жителям нашей улице вместе насладиться чудесной погодой и захватывающими дух видами, - сказал он. - Особенно сейчас, когда Италия северную часть своей страны закрыла для туристов и ввела карантин, всех жителей Вильянди и, почему бы и нет, также других более далеких городов ждут отдохнуть на Итальянской улице».

Мядамюрк отметил, что на автомобилях по Итальянской улице не стоит ездить, поскольку днища машин сносят местные острые вершины гор и тем самым вредят окружающей среде.

Яан Вийлеберг сказал, что местные жители годами получают от города вежливые ответы с причинами, почему нынешняя ситуация полностью в порядке. «На самом деле мы уже сами больше не верим, что здесь появится ровный асфальт», - говорит он.