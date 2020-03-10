Вт, 10.03.2020
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В Финляндии десять новых случаев коронавируса

Проба на коронавирус.

ФОТО: Shutterstock

В Финляндии выявленно десять новых случаев заболевания коронавирусом.

Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии THL во вторник объявило о десяти новых случаях заражения коронавирусом, пишет Yle.

Инфицированные находятся в шести больничных округах:

- В больничном округе Хельсинки и Уусимаа три случая

- В больничном округе Центральной Финляндии три случая

- В больничном округе Канта-Хяме один случай

- В больничном округе Варсинайс-Суоми один случай

- В больничном округе Северной Карелии один случай

- В больничном округе Северное Саво один случай

На сегодняшний день в Финляндии зафиксировано сорок пациентов, зараженных коронавирусом.

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