В Финляндии десять новых случаев коронавируса

В Финляндии выявленно десять новых случаев заболевания коронавирусом.
Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии THL во вторник объявило о десяти новых случаях заражения коронавирусом, пишет Yle.
Инфицированные находятся в шести больничных округах:
- В больничном округе Хельсинки и Уусимаа три случая
- В больничном округе Центральной Финляндии три случая
- В больничном округе Канта-Хяме один случай
- В больничном округе Варсинайс-Суоми один случай
- В больничном округе Северной Карелии один случай
- В больничном округе Северное Саво один случай
На сегодняшний день в Финляндии зафиксировано сорок пациентов, зараженных коронавирусом.