Европейские рынки акций растут после падения накануне

Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в ходе торгов во вторник после падения накануне максимальными темпами с 2008 года вслед за обвалом цен на нефть.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:02 по таллиннскому времени вырос на 3,59%, до 351,70 пункта.
Британский индекс FTSE 100 понимается на 3,62%, германский DAX - на 3,32%, французский CAC 40 - на 3,83%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавляют соответственно 3,29% и 2,99%.
Поддержку рынкам оказывают, в том числе, заявления президента США Дональда Трампа о том, что он предпримет серьезные шаги для защиты экономики от воздействия распространяющейся эпидемии коронавируса, в частности, обсудит сокращение подоходного налога, а также меры по снижению нагрузки на бизнес.
Азиатские рынки акций и фьючерсы на американские индексы также повышаются после масштабной распродажи в понедельник.
Цены на нефть во вторник частично отыгрывают понесенные в понедельник потери. Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:30 МСК подскочила на 5,4% - до $36,2 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени взлетели на 5,9% - почти до $33 за баррель.
Стабилизация может, однако, оказаться временной, если поступят новые сообщения об увеличении добычи Саудовской Аравией. Аналитики Citigroup пишут, что цены могут упасть ниже $30 и пока не видно, где сформируется их новый ценовой диапазон.
В понедельник Brent подешевела на 24%, до $34,36 за баррель, WTI - на 25%, до $31,13. Снижение стало рекордным с 1991 года. Саудовская Аравия, не добившись в минувшую пятницу согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти в ответ на резкое снижение спроса из-за коронавируса, приняла решение увеличить добычу и опустить цены для покупателей.
В конце прошлой недели страны ОПЕК+ не сумели достичь соглашения, Россия отказалась от более существенного сокращения добычи. Это совпало с прогнозами падения спроса на сырье в связи с коронавирусом.
Котировки акций крупнейших европейских нефтекомпаний, рухнувшие накануне вслед за ценами на нефть, во вторник восстанавливаются. Акции BP и Royal Dutch Shell дорожают на 5,1% и 8,1% соответственно. Цена бумаг менее крупных игроков - Tullow Oil и Aker BP - растет на 1,9% и 0,8%.
Акции итальянской нефтекомпании Eni прибавляют в цене около 9%, энергокомпании Enel - 1,1%.
Статданные, обнародованные во вторник, показали, что экономика 19 стран еврозоны в четвертом квартале 2019 года выросла на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Динамика показателя совпала как с предыдущими оценками, так и с ожиданиями экспертов.
Рост ВВП в годовом выражении был пересмотрен до 1% с 0,9%. Аналитики не ожидали пересмотра показателя.
Премьер Италии Джузеппе Конте в ночь на вторник принял решение из-за ситуации с коронавирусом распространить на всю территорию страны жесткие ограничения на передвижения населения. До сих пор ограничения действовали в области Ломбардия и в ряде северных провинций. В Италии более 9 тыс. человек заразились коронавирусом COVID-19.
Акции итальянских банков Banco BPM, Ubi Banca и Unicredit дорожают на 2,4-4,1%. Цена бумаг итальянской инфраструктурной группы Atlantia снижается на 3%.