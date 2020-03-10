Европейские рынки акций растут после падения накануне

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:02 по таллиннскому времени вырос на 3,59%, до 351,70 пункта.

Британский индекс FTSE 100 понимается на 3,62%, германский DAX - на 3,32%, французский CAC 40 - на 3,83%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавляют соответственно 3,29% и 2,99%.

Поддержку рынкам оказывают, в том числе, заявления президента США Дональда Трампа о том, что он предпримет серьезные шаги для защиты экономики от воздействия распространяющейся эпидемии коронавируса, в частности, обсудит сокращение подоходного налога, а также меры по снижению нагрузки на бизнес.

Азиатские рынки акций и фьючерсы на американские индексы также повышаются после масштабной распродажи в понедельник.

Цены на нефть во вторник частично отыгрывают понесенные в понедельник потери. Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:30 МСК подскочила на 5,4% - до $36,2 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени взлетели на 5,9% - почти до $33 за баррель.

Стабилизация может, однако, оказаться временной, если поступят новые сообщения об увеличении добычи Саудовской Аравией. Аналитики Citigroup пишут, что цены могут упасть ниже $30 и пока не видно, где сформируется их новый ценовой диапазон.

В понедельник Brent подешевела на 24%, до $34,36 за баррель, WTI - на 25%, до $31,13. Снижение стало рекордным с 1991 года. Саудовская Аравия, не добившись в минувшую пятницу согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти в ответ на резкое снижение спроса из-за коронавируса, приняла решение увеличить добычу и опустить цены для покупателей.

В конце прошлой недели страны ОПЕК+ не сумели достичь соглашения, Россия отказалась от более существенного сокращения добычи. Это совпало с прогнозами падения спроса на сырье в связи с коронавирусом.

Котировки акций крупнейших европейских нефтекомпаний, рухнувшие накануне вслед за ценами на нефть, во вторник восстанавливаются. Акции BP и Royal Dutch Shell дорожают на 5,1% и 8,1% соответственно. Цена бумаг менее крупных игроков - Tullow Oil и Aker BP - растет на 1,9% и 0,8%.

Акции итальянской нефтекомпании Eni прибавляют в цене около 9%, энергокомпании Enel - 1,1%.

Статданные, обнародованные во вторник, показали, что экономика 19 стран еврозоны в четвертом квартале 2019 года выросла на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Динамика показателя совпала как с предыдущими оценками, так и с ожиданиями экспертов.

Рост ВВП в годовом выражении был пересмотрен до 1% с 0,9%. Аналитики не ожидали пересмотра показателя.

Премьер Италии Джузеппе Конте в ночь на вторник принял решение из-за ситуации с коронавирусом распространить на всю территорию страны жесткие ограничения на передвижения населения. До сих пор ограничения действовали в области Ломбардия и в ряде северных провинций. В Италии более 9 тыс. человек заразились коронавирусом COVID-19.