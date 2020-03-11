Смертность от Covid-19 в Италии выше, чем в других странах. Почему?

В Италии около шести процентов случаев заболеваний заканчиваются смертельным исходом. В глобальном масштабе этот показатель, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), составляет в среднем 3,5 процента, но в действительности он может быть еще ниже, поскольку регистрируются не все случаи заболевания.

Менее чем за три недели Италия от трех случаев Covid-19 дошла до самой крупной вспышки заболевания за пределами Китая.

На прошлой неделе в Италии от вируса умирало больше людей, чем в той стране, откуда он начал распространяться.

Итальянские показатели вызывают беспокойство. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, указывают, что причина, вероятно, заключается в демографической структуре Италии - здесь проживает много пожилых людей.

"С биологической точки зрения это необъяснимо. Единственное, что ясно, - это то, что итальянское общество является одним из старейших в мире", - говорит вирусолог из университета Падуи Джордж Палоу.

Глобальные данные свидетельствуют о том, что инфекция Covid-19 чаще приводит к летальному исходу пожилых людей, а не молодых.

Согласно данным Национального института здравоохранения Италии, 58% погибших в стране были старше 80 лет, еще 31% были семидесятилетними.

"При сравнении по возрастным группам наши показатели смертности такие же или даже ниже, чем в Китае. Наше общество очень старое", - говорит главный эпидемиолог Института Джованни Река.

Отмечается, что итальянское общество является вторым старейшим в мире после Японии.