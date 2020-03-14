ЕБРР выделил 1 млрд евро на поддержку компаний

"Предложения были одобрены сегодня акционерами банка", - отмечается в заявлении. Финансирование призвано поддержать бизнес, "испытывающий временные кредитные трудности".

"Пандемия COVID-19 - беспрецедентная проблема"

Глава банка Сума Чакрабарти отметил, что "пандемия COVID-19 и ее экономические последствия представляют собой беспрецедентную проблему для ЕБРР и стран, где он проводит операции". По словам Чакрабарти, утвержденный пакет финансирования - всего лишь первый шаг. При необходимости банк готов и далее усиливать ответные меры и расширять арсенал инструментов финансирования, добавил он.

ЕБРР действует в государствах Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии, а также в южном и восточном Средиземноморье.

В мире - более 145 тысяч инфицированных