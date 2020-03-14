ЕБРР выделил 1 млрд евро на поддержку компаний

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в пятницу, 13 марта, сообщил, что в рамках чрезвычайного "Пакета солидарности" выделяет 1 млрд евро на поддержку компаний в 38 странах его присутствия. Средства пойдут на противодействие последствиям распространения коронавируса SARS-CoV-2, передает DW.
"Предложения были одобрены сегодня акционерами банка", - отмечается в заявлении. Финансирование призвано поддержать бизнес, "испытывающий временные кредитные трудности".
"Пандемия COVID-19 - беспрецедентная проблема"
Глава банка Сума Чакрабарти отметил, что "пандемия COVID-19 и ее экономические последствия представляют собой беспрецедентную проблему для ЕБРР и стран, где он проводит операции". По словам Чакрабарти, утвержденный пакет финансирования - всего лишь первый шаг. При необходимости банк готов и далее усиливать ответные меры и расширять арсенал инструментов финансирования, добавил он.
ЕБРР действует в государствах Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии, а также в южном и восточном Средиземноморье.
В мире - более 145 тысяч инфицированных
К утру 14 марта в мире с 7,7-миллиардным населением выявлен 145 341 случай заражения, из-за легочного заболевания COVID-19, вызванного вирусом, скончались 5416 человек. Выздоровел 70 931 человек. Такие данные привел сайт Worldometer международной группы волонтеров, отслеживающих всемирную статистику в режиме реального времени. При этом количество умерших от сезонного гриппа с начала года достигло 97 199 человек.