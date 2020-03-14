Видео ⟩ МИД объясняет, что делать тем, кто намерен ехать за границу или уже там

Этим утром МИД Эстонии опубликовало предупреждение: ехать за границу не рекомендуется. Ситуация в мире быстро меняется, возможно введение неожиданных ограничений на путешествия или отмена транспортного сообщения. Также МИД просит всех находящихся сейчас за границей эстонцев как можно быстрее вернуться домой.

Ограничения на въезд в страну ввели Албания, США, Австрия, Китай, Гонконг, Литва, Израиль, Кипр, Мальта, Норвегия, Пакистан, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Швеция, Дания, Чехия, Тунис, Украина, Венгрия, Новая Зеландия и Вьетнам. Следует учитывать, что при въезде в эти страны действуют спецмеры — в страну нельзя въехать или можно оказаться в изоляции или в карантине.

Ограничения не распространяются на грузоперевозки и персонал, занимающийся доставкой грузов.