Видео ⟩ МИД объясняет, что делать тем, кто намерен ехать за границу или уже там

В 15.00 министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и гендиректор консульского отдела Тийна Нирк созывают пресс-конференцию, на которой поделятся более полной информацией о зарубежных поездках и рекомендациях для жителей Эстонии.
Этим утром МИД Эстонии опубликовало предупреждение: ехать за границу не рекомендуется. Ситуация в мире быстро меняется, возможно введение неожиданных ограничений на путешествия или отмена транспортного сообщения. Также МИД просит всех находящихся сейчас за границей эстонцев как можно быстрее вернуться домой.
Ограничения на въезд в страну ввели Албания, США, Австрия, Китай, Гонконг, Литва, Израиль, Кипр, Мальта, Норвегия, Пакистан, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Швеция, Дания, Чехия, Тунис, Украина, Венгрия, Новая Зеландия и Вьетнам. Следует учитывать, что при въезде в эти страны действуют спецмеры — в страну нельзя въехать или можно оказаться в изоляции или в карантине.
Ограничения не распространяются на грузоперевозки и персонал, занимающийся доставкой грузов.
Граждане Эстонии, который постоянно живут за границей, должны следовать распоряжениями местных властей. Рейнсалу подчеркнул, что из-за необходимости ограничить распространение коронавируса и предотвратить риск массового заражения, 14 дней на карантине должны провести все люди, возвращающиеся в Эстонию из таких регионов, как Китай, Южная Корея, Сингапур, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания, Бельгия, Дания, Норвегия, Швеция и Египет. Правила изоляции будут разработаны с Министерством внутренних дел к 16 марта.