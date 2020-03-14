Сб, 14.03.2020
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Коронавирус добрался до эстонского баскетбольного клуба

Kalev/Cramo и “Локомотив-Кубань”

ФОТО: Raul Mee

Баскетбольный клуб BC Kalev/Cramo сообщил, что у одного из членов команды был обнаружен вирус COVID-19.

Все члены команды, персонал и ближайшие контакты уже оповещены. Команда и персонал будут находиться на карантине две недели.

В четверг, 12 марта Kalev/Cramo встретился с краснодарским баскетбольным клубом "Локомотив-Кубань” в рамках розыгрыша Единой лиги. По данным Postimees, члены "Локомотив-Кубань" так же на карантине.

Игра закончилась со счетом 81:98 (21:26, 24:23, 17:24, 19:25) в пользу кубанской команды.

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