Коронавирус добрался до эстонского баскетбольного клуба

Баскетбольный клуб BC Kalev/Cramo сообщил, что у одного из членов команды был обнаружен вирус COVID-19.
Все члены команды, персонал и ближайшие контакты уже оповещены. Команда и персонал будут находиться на карантине две недели.
В четверг, 12 марта Kalev/Cramo встретился с краснодарским баскетбольным клубом "Локомотив-Кубань” в рамках розыгрыша Единой лиги. По данным Postimees, члены "Локомотив-Кубань" так же на карантине.
Игра закончилась со счетом 81:98 (21:26, 24:23, 17:24, 19:25) в пользу кубанской команды.