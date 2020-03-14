Латвия закрывает границы

Ограничение вступает в силу с полуночи, 17 марта.

Будут отменены международные пассажирские авиаперевозки, а также перевозки автобусами и железнодорожным транспортом.

Как отметил премьер, границы смогут пересекать только постоянные жители Латвии в порядке исключения.

Вводится также запрет на любые организованные публичные мероприятия.

В свою очередь министр сообщения Талис Линкайтс добавил, что перевозчики о принятом решении уже проинформированы.

Напомним, в субботу, 14 марта, в Латвии подтверждено еще 9 случаев инфицирования новым видом коронавируса Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в Латвии составило 26 человек.

Как сообщал RUS.TVNET, из-за угрозы коронавируса Литва в субботу возобновляет контроль на внутренних границах Евросоюза с Польшей и Латвией, а въезд иностранцам будет запрещен.

Касательно поездок в другие страны, МИД Латвии призывал следить за информацией местных учреждений, а также за информацией на страничке Facebook консульского департамента МИД, а интересующие вопросы можно задать по телефону +371 26337711.