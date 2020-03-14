Сб, 14.03.2020
Тут из-за кулис встает призрак Суворова, приговаривающий: «Мы – русские, какой восторг!» – но полиция безопасности загоняет его обратно. Николай Караев

Чрезвычайное сообщение ⟩ Закрываются заведения общественного пользования

Eesti lipp.

ФОТО: Shutterstock

Postimees публикует присланный Госканцелярией текст в неизмененном виде согласно статье 13 Закона о чрезвычайном положении, которым правительство обязывает СМИ незамедлительно публиковать или передавать в неизмененном виде и бесплатно распоряжения, связанные с чрезвычайным положением.

Правительство распространило кризисные ограничения на сферу досуга и распорядилось закрыть спортивные залы, спортивные клубы, тренажерные залы, спа, бассейны, бассейны, водные центры, дневные центры и детские игровые комнаты.

Тренажерные залы, бассейны, сауны и спа также должны быть закрыты и при отелях и всех других гостиничных предприятиях. Однако это ограничение не распространяется на предоставление социальных и медицинских услуг, таких как продовольственная помощь, попечительские услуги, лечение и реабилитация.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ