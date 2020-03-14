Чрезвычайное сообщение ⟩ Закрываются заведения общественного пользования

Тренажерные залы, бассейны, сауны и спа также должны быть закрыты и при отелях и всех других гостиничных предприятиях. Однако это ограничение не распространяется на предоставление социальных и медицинских услуг, таких как продовольственная помощь, попечительские услуги, лечение и реабилитация.