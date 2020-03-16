Новое распоряжение ⟩ Казино тоже должны закрыться, а для эстонских олимпийцев сделали исключение

Руководитель чрезвычайного положения премьер-министр Юри Ратас подписал сегодня дополнительное распоряжение о закрытии казино и залов с игровыми автоматами. В этом же распоряжении сделано исключение для эстонских олимпийцев, которые смогут продолжать тренировки.
Казино и залы игровых автоматов будут закрыты, поскольку в таких местах близкий контакт и контакт через поверхности неизбежен. А кроме того, в противном случае можно было бы прогнозировать заметный рост посещений казино на фоне закрытия других заведений.
Из распоряжения о закрытии общественных заведений было сделано два исключения в связи с летними Олимпийскими играми. В качестве исключения для участвующих в Олимпийских играх спортсменов, их тренеров и вспомогательного персонала останутся открытыми спортивный центр Audentes и гребная база Kalevi в Пярну.
«Международный Олимпийский комитет на сегодня не отказался от проведения летних Олимпийских игр в Токио и не отложил их, он заверил, что подготовка к проведению игр идет по плану, - сказал руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас. – Для того, чтобы у эстонских спортсменов осталась возможность успешно выступить на Олимпиаде, им необходимо обеспечить возможности для тренировок».