Новое распоряжение ⟩ Казино тоже должны закрыться, а для эстонских олимпийцев сделали исключение

Казино и залы игровых автоматов будут закрыты, поскольку в таких местах близкий контакт и контакт через поверхности неизбежен. А кроме того, в противном случае можно было бы прогнозировать заметный рост посещений казино на фоне закрытия других заведений.

Из распоряжения о закрытии общественных заведений было сделано два исключения в связи с летними Олимпийскими играми. В качестве исключения для участвующих в Олимпийских играх спортсменов, их тренеров и вспомогательного персонала останутся открытыми спортивный центр Audentes и гребная база Kalevi в Пярну.