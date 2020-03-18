Блог ⟩ Департамент здоровья: до сих пор выздоровел только один человек

Сегодня, 18 марта, в 12 часов состоялась пресс-конференция, в рамках которой представители Департамента здоровья, Министерства экономики и коммуникаций и Министерства образования и науки дали обзор ситуации в Эстонии и ответили на вопросы. Rus.Postimees вел прямую трансляцию и блог.