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АНАЛИЗ Самый секретный правительственный кризис: один день мог решить все

Микк Салу
, журналист
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Корнем кризиса, который был скрыт от широкой общественности, стала так называемая директива о Bolt, принятия которой добивалась Европа. Слева направо: Маргус Цахкна, Тийт Риисало, Кая Каллас и Рийна Сиккут.
Корнем кризиса, который был скрыт от широкой общественности, стала так называемая директива о Bolt, принятия которой добивалась Европа. Слева направо: Маргус Цахкна, Тийт Риисало, Кая Каллас и Рийна Сиккут. Фото: Kollaaž

В начале марта Партия реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократическая партия находились в самом остром противостоянии за всю историю существования правительственного союза. В лучшем случае речь шла об отставке одного из министров, в худшем - о распаде коалиции.

В центре кризиса, который сам по себе оставался полностью утаенным от общественности, была обсуждавшаяся в Европе директива о работе через платформы. Иногда ее еще называют «директивой о Bolt». Вопросов было три. Проголосует ли министр экономики Тийт Рийсало («Ээсти 200») 11 марта в Брюсселе по директиве о работе через платформы так, как того хочет премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ)? Отправит ли премьер-министр Рийсало в отставку, если он поступит иначе? И наконец, останется ли «Ээсти 200» на стороне Рийсало, приведет ли это к эскалации конфликта и распаду коалиции?

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