АНАЛИЗ Самый секретный правительственный кризис: один день мог решить все

В центре кризиса, который сам по себе оставался полностью утаенным от общественности, была обсуждавшаяся в Европе директива о работе через платформы. Иногда ее еще называют «директивой о Bolt». Вопросов было три. Проголосует ли министр экономики Тийт Рийсало («Ээсти 200») 11 марта в Брюсселе по директиве о работе через платформы так, как того хочет премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ)? Отправит ли премьер-министр Рийсало в отставку, если он поступит иначе? И наконец, останется ли «Ээсти 200» на стороне Рийсало, приведет ли это к эскалации конфликта и распаду коалиции?