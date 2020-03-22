Компьютеры, палатки, ремонт машин: эстонские предприниматели спешат на помощь государству

На этой неделе министр внешней торговли и информационных технологий Каймар Кару сообщил, что его почтовый ящик заполнен письма от предпринимателей, которые хотят помочь государству в смягчении последствий коронакризиса. Для этих целей была создана специальная интернет-платформа, которая собирает предложения частного сектора. Появилась платформа Pakun Abi.

В течение трех дней уже поступило 112 предложений о помощи. Плечо хотят подставить как предприниматели, так и специалисты из частного сектора. По просьбе Postimees пресс-секретарь Министерства экономики и коммуникации Лаура Лаастер привела несколько примеров того, что им предлагают:

Ноутбуки.

Ремонт автомобилей 24/7, прежде всего, машин скорой помощи и спасателей.

Услуга колл-центра для массового приема звонков.

Услуги переводчиков.

Различные предложения по маркетингу, дизайну и созданию контента, в том числе услуги фотографа.

Экспертиза электроники и программного обеспечение, а также срочная починка медицинского оборудования.

Проведение видеоконференций и трансляций.

Помещения для ночлега и работы.

Палатки и мебель.

Контакты и сотрудничество с китайскими заводами, которые могут производить маски.

Транспорт и экспресс-перевозик в Эстонии, например, для перевозки рабочих инструментов.

Один журналист предложил помощь в освещении информации.

Лаастер уточнила, что некоторые предприниматели предлагают помощь бесплатно, некоторые со скидкой. «Мы искренне благодарны всем предприятиям и людям, которые предлагают свою помощь и, конечно, будем ее использовать настолько, насколько можем и возможно», - сказала она.

С теми, товары или услуги которых скоро понадобятся государству, свяжутся. Лаастер отметила, что в каждом предложении, безусловно, надобность не возникнет, но хорошо, что поступают различные предложения, поскольку никогда нельзя знать наверняка, какая услуга в тот или иной момент может понадобиться.

Были и те предприятия, которые хотели помочь еще до появления соответствующего портала. Например, эстонская стартап-компания Veriff, который руководит получивший титул «Предприниматель года» Каарель Коткас, пообещала пожертвовать некоммерческим объединениям и фондам миллион бесплатных продуктов, позволяющих идентифицировать личность. Поскольку близкие контакты с другими людьми желательно избегать, польза услуги Veriff будет всем тем организациям, которые должны по интернету установить, является ли человек тем, за кого себя выдает.

Есть и другие примеры. Расположенный в Пирита Pirita Marina Hotel & Spa предложил премьер-министру Юри Ратасу, что если заболевшие коронавирусом не будут помещаться в больницах, они могут временно стать лечебным учреждением, поскольку у них для этого есть все условия.

На сайте www.eesti.ee/pakunabi себя внести в список могут предприятия, у которых в условиях чрезвычайного положения остались устройства, рабочие инструменты и прочие ресурсы, а также люди, у которых есть знания или умения, которые могут помочь государству в кризисное время.