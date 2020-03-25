Пресс-конференция мэрии Таллинна: зоопарк закроют, детсады продолжат работу

Почти для 45% жителей Таллинна русский язык является родным, и очень важно предоставлять русскоговорящим жителям актуальную информацию как можно оперативнее, особенно в случае чрезвычайной ситуации. Однако возможности для этого постоянно сокращаются. «В нынешней кризисной ситуации – прежде всего для страны в целом, но и для города – таллиннские власти считают, что такое положение необходимо исправить, так как в перспективе оно может привести к негативным последствиям», - подчеркнул мэр Таллинна Михаил Кылварт. Также он отметил, что одной из важных задач местного самоуправления является своевременное информирование жителей столицы о принимаемых властями решениях, о жизни города в целом. В связи с этим было решено проводить Таллиннские пресс-конференции горуправы отдельно на русском языке – с возможностью её открытой трансляции всеми заинтересованными медийными каналами и площадками.