Пресс-конференция мэрии Таллинна: зоопарк закроют, детсады продолжат работу

Таллиннская горуправа впервые провела пресс-конференцию на русском языке, сообщила в среду пресс-служба Таллиннской городской канцелярии.
Традиционно еженедельные пресс-конференции по итогам заседания городских властей проходят по средам на эстонском языке. Таким образом средства массовой информации имеют возможность доводить до сведения широкой аудитории наиболее важные городские решения и сообщать о событиях, которые планируются в столице.
Почти для 45% жителей Таллинна русский язык является родным, и очень важно предоставлять русскоговорящим жителям актуальную информацию как можно оперативнее, особенно в случае чрезвычайной ситуации. Однако возможности для этого постоянно сокращаются. «В нынешней кризисной ситуации – прежде всего для страны в целом, но и для города – таллиннские власти считают, что такое положение необходимо исправить, так как в перспективе оно может привести к негативным последствиям», - подчеркнул мэр Таллинна Михаил Кылварт. Также он отметил, что одной из важных задач местного самоуправления является своевременное информирование жителей столицы о принимаемых властями решениях, о жизни города в целом. В связи с этим было решено проводить Таллиннские пресс-конференции горуправы отдельно на русском языке – с возможностью её открытой трансляции всеми заинтересованными медийными каналами и площадками.
В первой такой пресс-конференции сегодня принимают участие мэр Михаил Кылварт, вице-мэр Вадим Белобровцев, который отвечает за сферу образования, вице-мэр Бетина Бешкина, курирующая социальную сферу и городское здравоохранение, а также врач Ида-Таллиннской больницы Константин Ридный. Речь пойдет о мерах, предпринимаемых городом для того, чтобы воспрепятствовать дальнейшему распространению коронавируса в Таллинне, а также чтобы обеспечить горожан необходимыми услугами.