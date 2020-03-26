SEB: статистика банка показывает, что люди относятся к карантину очень серьезно

«С середины марта мы заметили возросший интерес людей к платежным отпускам, в том числе в отношении платежей по жилищным кредитам, лизингу и малым кредитам. Значительная часть клиентов изучает информацию просто для сведения, но поступили также и первые ходатайства. В SEB мы готовы поддержать своих клиентов и в хорошие, и в трудные времена. Также мы просим своих клиентов обращаться в банк сразу, как только возникает первое сомнение, что с выполнением своих обязательств в будущем могут возникнуть затруднения», - сказала руководитель сегмента по обслуживанию частных лиц SEB Силле Халланг.