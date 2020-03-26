SEB: статистика банка показывает, что люди относятся к карантину очень серьезно

После первых недель чрезвычайного положения и карантина SEB заметил существенно изменившееся поведение клиентов. За последнюю неделю посещаемость контор по Эстонии снизилось почти на 50%, использование наличных денег уменьшилось на четверть, а число карточных операций снизилось приблизительно на треть. Почти в три раза возросло количество видеозвонков в банк. Все эти данные говорят о том, что люди воспринимают сегодняшнее положение серьезно и готовы из-за этого изменить ритм своей жизни.
«С середины марта мы заметили возросший интерес людей к платежным отпускам, в том числе в отношении платежей по жилищным кредитам, лизингу и малым кредитам. Значительная часть клиентов изучает информацию просто для сведения, но поступили также и первые ходатайства. В SEB мы готовы поддержать своих клиентов и в хорошие, и в трудные времена. Также мы просим своих клиентов обращаться в банк сразу, как только возникает первое сомнение, что с выполнением своих обязательств в будущем могут возникнуть затруднения», - сказала руководитель сегмента по обслуживанию частных лиц SEB Силле Халланг.
SEB настоятельно просит своих клиентов использовать банковские услуги в цифровых каналах и в случае вопросов обращаться в центр клиентов SEB по телефону 665 5100. Банк просит избегать посещения контор и совершать необходимые банковские операции в интернет-банке SEB, в мобильном приложении и при необходимости на видеовстрече с работником банка. В случае критических вопросов часы работы контор можно найти ЗДЕСЬ.