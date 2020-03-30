Видео ⟩ Медики, полицейские, спасатели и военные по-русски обратились к жителям Эстонии

К жителям Эстонии с важным призывом обратились на русском и эстонском языках представители полиции, службы спасения, медицинской сферы и Союза обороны.
Созданный в рамках социальной кампании видеоролик призывает в кризисное время оставаться дома, а значит, помочь всем тем работникам и добровольцами по всей Эстонии, кто в это сложное время ежедневно защищает нас и принимает большие риски на себя.
Социальный ролик был снят по инициативе Центра информации о безопасности и обороне. Видео стало сразу популярным во многих социальных сетях, так как многие жители Эстонии охотно делятся им внутри круга своих виртуальных знакомых.