В рижском приюте для бездомных выявлен массовый очаг заражения коронавирусом

В мужском приюте евангелической христианской общины "Синий Крест" в Риге констатировано обширное заражение "Covid-19", сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле.
На данный момент получено 27 положительных результатов анализов на "Covid-19", большая часть заразившихся - постояльцы приюта, но заболело и несколько работников.
Министр постановила ввести для всех постояльцев и работников приюта карантин. Это означает, что они будут находиться в приюте в течение 14 дней. В сотрудничестве с Рижской думой будет обеспечен надзор за приютом.
Эпидемиологи продолжают работать с инфицированными, выясняя лиц, с которыми они могли контактировать, что является сложной задачей, поскольку у большинства из них нет определенного места жительства.
По словам министра, в срочном порядке проводится тестирование, чтобы предотвратить появление очагов инфекции и в других рижских приютах.
Директор департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате подтвердила агентству BNS информацию о заболевании в приюте, добавив, что в ее распоряжении имеются данные о 33 заболевших.
У содержащей приют организации есть договор с Рижской думой, его персонал постоянно проживает в приюте, поэтому на данный момент на карантине находится около 100 человек.
По словам Кондрате, у заболевших нет тяжелых, ярко выраженных симптомов, и им предоставляется вся необходимая помощь.
Если придется закрывать и другие приюты, у самоуправления будут средства, чтобы обеспечить питание их постояльцев и оплату труда работников в течение по меньшей мере 1,5 месяца, сообщила директор департамента.