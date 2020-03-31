В рижском приюте для бездомных выявлен массовый очаг заражения коронавирусом

На данный момент получено 27 положительных результатов анализов на "Covid-19", большая часть заразившихся - постояльцы приюта, но заболело и несколько работников.

Министр постановила ввести для всех постояльцев и работников приюта карантин. Это означает, что они будут находиться в приюте в течение 14 дней. В сотрудничестве с Рижской думой будет обеспечен надзор за приютом.

Эпидемиологи продолжают работать с инфицированными, выясняя лиц, с которыми они могли контактировать, что является сложной задачей, поскольку у большинства из них нет определенного места жительства.

По словам министра, в срочном порядке проводится тестирование, чтобы предотвратить появление очагов инфекции и в других рижских приютах.

Директор департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате подтвердила агентству BNS информацию о заболевании в приюте, добавив, что в ее распоряжении имеются данные о 33 заболевших.

У содержащей приют организации есть договор с Рижской думой, его персонал постоянно проживает в приюте, поэтому на данный момент на карантине находится около 100 человек.

По словам Кондрате, у заболевших нет тяжелых, ярко выраженных симптомов, и им предоставляется вся необходимая помощь.