Фото ⟩ Средства индивидуальной защиты, которые Эстония заказала у Китая, погрузили на борт самолета

«Мы очень ждем этого товара, который Китай сейчас погрузил на борт самолета», - сказал председатель правления Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Агрис Пеэду.

Первый рейс, который доставит в Эстонию часть купленных в Китае средств индивидуальной защиты, прибудет в следующий понедельник.

По словам министра государственного управления Яака Ааба, совокупная стоимость заключенного с китайским производителем договора составляет 11,4 млн долларов. Это крупный заказ, покрывающий потребности больниц, домов призрения, Спасательного департамента, Департамента полиции и погранохраны и других ведомств более чем на месяц.

Министерство экономики и коммуникаций заключило договор с международной логистической фирмой. Партнер будет координировать прием товаров от различных производителей в Шанхае и организует доставку четырьмя авиарейсами, первый из которых прибывает, по планам, 6 апреля.

Первый самолет должен прибыть в Эстонию в ближайшие дни.

В Китае заказали 5,5 млн хирургических одноразовых масок, два миллиона респираторных масок FFP2, 100 000 респираторных масок FFP3, 100 000 единиц защитных очков, 25 млн пар перчаток, 1,1 млн защитных халатов разного типа, 500 000 шапок и два миллиона бахил.