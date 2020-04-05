МИД Эстонии обратился к предпринимателям с призывом

«Неизбежность служит наилучшим инноватором, - пишет МИД в социальных сетях. - В изменившихся условиях государство хочет со своей стороны подставить плечо предпринимателям. Коронакризис привел к спросу на товары и услуги, у которых прежде не было большого рынка. Причем не только в масштабах Эстонии, но и на международном уровне. Министерство иностранных дел поставило своей целью как можно больше помочь эстонским предпринимателям в условиях нынешнего коронакризиса».

Ряд эстонских предприятий уже готовы предложить имеющиеся у них товары и услуги, которые, по оценке МИД, отлично подходят в нынешних условиях — например, разнообразные электронные решения, такие как школа в интернете eKool и дошкольная система воспитания Eliis, уменьшающие потребность в непосредственном контакте между людьми или вовсе отменяющий его. Уже появились инноваторы, которые сумели быстро переориентировать свои имеющиеся решения.

«Для того, чтобы наши бизнес-дипломаты смогли бы оказать действенную помощь предприятиям, МИД просит зарегистрировать свой экспортный интерес в рамках веб-опроса или связаться с ведомством по адресу aridiplomaatia@mfa.ee».