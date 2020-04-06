Прямая трансляция: Департамент здоровья, Министерство экономики и полиция представят обзор ситуации в стране

Сегодня в 12 часов начнется ежедневная пресс-конференция, на которой представители Департамента здоровья, Министерства экономики и коммуникаций, Пыхьяской префектуры полиции и правительства представят обзор происходящего в стране.
В качестве участников заявлены: руководитель отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай, вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Кристи Тальвинг, префект Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Кристьян Яани и руководитель штаба центра по связям с общественностью правительства республики Сийм Кумпас.
Темы:
- сегодняшняя ситуация и тестирование;
- ограничения на передвижение в магазинах и надзор за этим;
- социальная кампания, которой людей призывают предотвращать неумышленное распространение коронавируса.
Участники в зависимости от ситуации могут меняться до последнего момента.
Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.