Пн, 6.04.2020
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  • Прямая трансляция: Департамент здоровья, Министерство экономики и полиция представят обзор ситуации в стране

Прямая трансляция: Департамент здоровья, Министерство экономики и полиция представят обзор ситуации в стране

Мартин Кадай

ФОТО: Eero Vabamägi

Сегодня в 12 часов начнется ежедневная пресс-конференция, на которой представители Департамента здоровья, Министерства экономики и коммуникаций, Пыхьяской префектуры полиции и правительства представят обзор происходящего в стране.

В качестве участников заявлены: руководитель отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай, вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Кристи Тальвинг, префект Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Кристьян Яани и руководитель штаба центра по связям с общественностью правительства республики Сийм Кумпас.

Темы:

  • сегодняшняя ситуация и тестирование;
  • ограничения на передвижение в магазинах и надзор за этим;
  • социальная кампания, которой людей призывают предотвращать неумышленное распространение коронавируса.

Участники в зависимости от ситуации могут меняться до последнего момента.

Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.

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