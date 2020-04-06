Касса страхования от безработицы: начался прием ходатайств о компенсации заработной платы

Как ранее сообщила пресс-служба Кассы страхования от безработицы, ходатайство о компенсации заработной платы нужно подавать на портале самообслуживания кассы по безработице e-töötukassa. Ходатайство подает работодатель или доверенное лицо. Компенсация выплачивается на банковский счет работника.

По словам председателя правления Кассы страхования от безработицы Меэлиса Паавела, ходатайства должны подавать те работодатели, деятельность которых, исходя из обстоятельств чрезвычайного положения, значительно пострадала. «Компенсация зарплаты предназначена для того, чтобы помочь работодателю пережить временные трудности, чтобы он не должен был сокращать работников или прекращать деятельность», - отметил Меэлис Паавел.

О компенсации заработной платы может ходатайствовать работодатель, который соответствует двум условиям из трех: оборот или доход в том месяце, за который подается ходатайство о компенсации, сократился по крайней мере на 30 процентов по сравнению с оборотом или доходом того же месяца прошлого года; работодатель не может дать работу в согласованном объеме по крайней мере 30 процентам работников; работодатель сократил по крайней мере 30 процентам работников заработную плату не менее чем на 30 процентов или до размера минимальной заработной платы.

Касса страхования от безработицы компенсирует работающему по трудовому договору работнику 70 процентов прежнего размера его средней заработной платы, не более чем 1000 евро брутто в месяц, и не менее чем размер минимальной зарплаты. Тому работнику, который получит возмещение, работодатель обязан выплатить заработную плату в размере не менее 150 евро брутто. Работодатель должен выплатить свою часть до подачи ходатайства.

«Ходатайства будут рассматриваться в порядке поступления, решение будет отправляться как работодателю, так и работнику. Если ходатайство в кассу по безработице подано и дополнительных документов не требуется, то касса по безработице выплатит человеку компенсацию заработной платы в течение пяти календарных дней», - объяснил Паавел.

Ходатайство подает работодатель, компенсация переводится на банковский счет работника. «Рекомендуем работодателям проверить, у кого есть право подавать на портале e-töötukassa заявления и, при необходимости, сделать доверенность тому человеку, который сможет подать заявление для ходатайства о компенсации. Инструкция по тому, как сделать доверенность, находится на сайте кассы по безработице», - отметил член правления Эстонской кассы по безработице Эрик Аас.

Работодатель должен на портале самообслуживания кассы по безработице в заявлении отметить, каким критериям он соответствует и приложить подтверждающие документы.

«Например, сокращение оборота работодатель подтверждает справкой о данных по налогам, сокращение доходов подтверждает отчетом о движении денежных средств или иным бухгалтерским документом. Невозможность предоставить работу или сокращение заработной платы работодатель подтверждает документом, в котором видно, что работники оповещены о том, что работодатель не может дать им работу или сокращает зарплату, - добавил Аас, по словам которого также нужно будет внести данные работника, о компенсации зарплаты которого подается ходатайство и приложить подтверждение о том, что работодатель выплатил работнику свою часть. - Мы протестировали свою инфосистему, для того чтобы мы смогли одновременно принимать как можно больше ходатайств, и чтобы их рассмотрение проходило как можно быстрее».