Убийца словацкого журналиста Куцияка получил 23 года тюрьмы

Сторона обвинения требовала для Марчека 25 лет и уже обжаловала решение судьи. Бывший военнослужащий наряду с еще тремя подозреваемыми был арестован в сентябре 2018 года, а через несколько месяцев сознался в убийстве журналиста.

Это не первый приговор по громкому делу. В конце 2019 года суд в Словакии приговорил к 15 годам лишения свободы Золтана Андруско, который, по версии обвинения, получил предложение найти наемного убийцу от переводчицы словацкого мультимиллионера Мариана Кочнера. Прокуратура республики обвиняет бизнесмена в заказе преступления, он отвергает обвинения.

Расследование Куцияка о связях словацких политиков и итальянской мафии

27-летний журналист Ян Куцияк и его невеста Мартина Кушнирова были застрелены в феврале 2018 года у себя дома в 65 километрах от Братиславы. Куцияк проводил журналистское расследование, чтобы выявить связи приближенных премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянскими предпринимателями, которые были связаны с мафией. Статья была опубликована уже после его гибели.