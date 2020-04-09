Сделки с недвижимостью начали проводить по видеомосту

«Мы пока не знаем, что сильнее повлияло на быстрое развитие бесконтактных маклерских услуг - чрезвычайная ситуация или элементарное желание сэкономить время, но в любом случае начинание стало популярным гораздо быстрее, чем мы рассчитывали», - объяснил руководитель LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.

По его словам, компания изначально намеревалась начать с помощью видеозвонка знакомить клиентов с предложениями о продаже, но в ходе работы пришлось быстро расширять спектр услуг. «Например, сегодня мы заключаем маклерские договоры с продавцами путем видеомоста, консультируем клиентов по вопросам купли-продажи и даже проводим многосторонние переговоры о цене», - добавил Саксинг.

Так, маклер Илмар Тедремаа только что завершил переговоры и подписал многостороннее соглашение о продаже. «В переговорах принимали участие одновременно три наследника недвижимости, все пожилые люди, - объяснил Тедремаа. - Мы волновались, сможем ли провести такие переговоры, но все получилось».