Сделки с недвижимостью начали проводить по видеомосту

В бюро недвижимости LVM Kinnisvara, которое начало работать с клиентами по видеомосту уже во второй день чрезвычайной ситуации, 10% соглашений о продажах уже заключаются бесконтактно.
«Мы пока не знаем, что сильнее повлияло на быстрое развитие бесконтактных маклерских услуг - чрезвычайная ситуация или элементарное желание сэкономить время, но в любом случае начинание стало популярным гораздо быстрее, чем мы рассчитывали», - объяснил руководитель LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.
По его словам, компания изначально намеревалась начать с помощью видеозвонка знакомить клиентов с предложениями о продаже, но в ходе работы пришлось быстро расширять спектр услуг. «Например, сегодня мы заключаем маклерские договоры с продавцами путем видеомоста, консультируем клиентов по вопросам купли-продажи и даже проводим многосторонние переговоры о цене», - добавил Саксинг.
Так, маклер Илмар Тедремаа только что завершил переговоры и подписал многостороннее соглашение о продаже. «В переговорах принимали участие одновременно три наследника недвижимости, все пожилые люди, - объяснил Тедремаа. - Мы волновались, сможем ли провести такие переговоры, но все получилось».
Клиентов в первую очередь интересуют банковская кредитная политика, проведение сделок и даже работа нотариальных контор в чрезвычайных ситуациях. «Банки продолжают давать кредиты, но условия для клиентов могут отличаться, - сказал Саксинг. - Сделки совершаются, клиенты торгуются. И нотариальные конторы, за некоторыми исключениями, вызванными вирусом, открыты и работают, хотя всю семью для подписания документов одновременно собрать нельзя».